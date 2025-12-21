Фікус Бенджаміна взимку втрачає листя: чи можливо це зупинити

Взимку фікус Бенджаміна часто має не надто поважний вигляд. Оголені гілки без листя навряд чи потішать ваш естетичний погляд.

Це може налякати, бо здається, що рослина гине. Насправді – вона реагує на зовнішні подразники, інформує 24 Канал з посилання на Plants for all seasons.

Цікаво Не машина і не порошок: чому 9 з 10 людей неправильно перуть постільну білизну

Які конкретні причини, чому фікус Бенджаміна скидає листя взимку?

Перша й найпоширеніша – нестача світла. Узимку день короткий, сонце низьке. Ситуація може стати критичною, якщо фікус стоїть у глибині кімнати – для нього це означає майже ніч.

Також ця росина дуже не любить протяги й холодні підвіконня. Навіть якщо в кімнаті тепло, коріння може мерзнути.

Неймовірна рослина / Фото Unsplash

Пересушене повітря також може критично вплинути на ситуацію. Коли опалення працює на повну, вологість падає, а листя втрачає вологу швидше, ніж коріння може її подати. Фікус реагує просто – скидає все зайве.

До речі, знайти різноманітні добрива для рослин, субстрати, вологомір ґрунту за найкращими цінами можна на Prom. А ще компости, торф, ґрунтосуміші та купу всього для рослин та дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Також цей вазон не любить рясний полив. Узимку рослина росте повільніше, тому вода випаровується гірше. Коли ґрунт залишається вологим – коріння задихається, і листя почне опадати.

Яке найкраще добриво для фікуса?

Взимку фікус не потребує активного підживлення, пише Fiddl eleaffigplant. Найкраще "добриво" в цей період – стабільні умови.

Якщо й підживлювати рослину, то з великим часовим інтервалом й дуже обережно. Найкраще для цього підійде слабке універсальне добриво для декоративно-листяних рослин.

Поради, які стануть у пригоді