Посыпьте это под яблоней в апреле: фрукты вырастут намного слаще

В апреле дачники берутся за внесение удобрений, потому что именно в этот месяц растения уже начинают активно расти. Все чаще вместо химической подкормки дачники делают ставку на натуральные средства, которые так же стимулируют рост деревьев и образование плодов.

Дачники рекомендуют удобрять плодовые деревья весной древесной золой, пишет Interia Kobieta.

Почему растения надо подкармливать древесной золой?

Древесная зола является натуральным удобрением, которое богато кальцием, калием, фосфором и магнием. Ее часто дачники применяют для раскисления почвы и питания растений. Ею удобряют газоны, кустарники и фруктовые деревья.

Особенно ценной древесная зола является для яблонь, которые после такого удобрения становятся более устойчивыми к болезням и даже родят более вкусные плоды.

Клевер, петрушка, тысячелистник, фенхель и бархатцы являются растениями-компаньонами для яблонь, пишет Martha Stewart. Они способны отогнать вредителей и улучшить почву. Эти растения помогают уменьшить потребность в синтетических удобрениях, а также отпугивают распространенных вредителей – яблоневую моль и тлю.

Для каких растений подходит древесная зола?

Лучше всего древесная зола подходит для кислой почвы. В щелочной почве ее использовать нельзя, потому что слишком высокий рН помешает усвоению растениями минералов.

Древесная зола уже много лет считается идеальным удобрением для фруктовых деревьев, особенно яблонь. Лучшими месяцами использования считаются март и апрель.



Плоды яблони после древесной золы становятся слаще / Фото Pexels

Рассыпать золу можно под кроной взрослой яблони, но перед этим ее надо перемешать с почвой. Использовать ее можно также для других фруктовых деревьев.

Кроме того, древесная зола хорошо влияет на овощи, которые нуждаются в высоком уровне калия. Ею можно подпитывать помидоры, кабачки, перец, редис, морковь и салат.

Какие есть ошибки в использовании древесной золы?

Внесение слишком большого количества древесной золы является самой большой ошибкой. Оптимальная доза – от 70 до 150 граммов на квадратный метр за год.

Нельзя применять древесную золу для растений, любящих кислоту. К ним входят азалии, рододендроны или вереск.

Использовать для сада и клумб стоит только чистую древесную золу. Лакированная или крашеная древесина может быть опасной из-за вредных химических веществ. Перед использованием в саду золу следует высушить и просеять.

Какие есть полезные советы для садоводов?

Уход за ежевикой. Для профилактики болезней используют медный купорос, "Хорус" или "Скор", а для подкормки – органику и азотные удобрения.

Польза кофейной гущи. Кофейная гуща является полезным натуральным удобрением, поскольку содержит азот, фосфор, калий и магний, улучшая структуру почвы.

Важно использовать кофейную гущу умеренно, чтобы не создать плотную корку, которая мешает воде и воздуху попадать к корням, или смешивать ее с компостом.