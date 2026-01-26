Как сделать домик для бездомных животных: повторить сможет каждый

В холодное время года бездомные животные остаются практически без защиты. Мороз, ветер и снег - это не временный дискомфорт, а угроза жизни. Даже короткое похолодание может стать критическим для котят, щенков или ослабленных животных, которые вынуждены ночевать под открытым небом.

Простой домик может спасти жизнь бездомным животным, говорится на Happy Animals. Он защитит от холода и влаги, поможет сохранить тепло и даст животным ощущение безопасности.

Для создания домика не нужны большие расходы или специальные навыки. Достаточно лишь нескольких подручных материалов и желания помочь.

Как сделать дом для бездомных животных?

Есть несколько простых идей, как можно сделать временные приюты для бездомных животных своими руками из доступных материалов.

Картонный домик

Необходимо взять большую картонную коробку. Внутреннюю часть можно утеплить пенопластом или соломой, а снаружи обернуть полиэтиленом для защиты от влаги. Домик поставьте на поддон, чтобы он не касался сырой земли. Легкий и бюджетный вариант можно сделать за час.

Домик из пластиковых контейнеров

Возьмите большой пластиковый контейнер или ящик с крышкой. Далее надо вырезать отверстие для входа и сделать его достаточно большим для животного. Внутрь постелите одеяло или солому для утепления. Такой контейнер будет устойчивым к дождю или ветру и хорошо удержит тепло.

Будка из пеноизоляционных плит

Для этого домика надо собрать каркас из листов пенопласта, соединив их скотчем или пленкой. Внутреннюю часть можно заполнить соломой или старыми одеялами для утепления. Эту легкую конструкцию можно переместить на безопасное место.

Старая переноска без отверстий

В старую переноску положите пенопласт или солому, закройте все отверстия и уменьшите вход под размер животного.

