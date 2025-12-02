Мгновенно погибнут: чем нельзя подкармливать комнатные растения

Есть довольно много народных методов подкормки, которые обещают приятный результат роста и улучшения вида растений. Однако определенные удобрения плохо отражаются на конечном результате, поэтому способны даже испортить вазоны.

Не всегда можно использовать для подкормки народные методы, пишет 24 Канал. В большинстве случаев домашние удобрения способны все ухудшить.

Чем нельзя подкармливать комнатные растения?

Яичная скорлупа

На 95% яичная скорлупа состоит из карбоната кальция, а это – обычный мел. Кальций хоть и нужен растениям, но совсем в небольшом количестве. Азалии и фиалки, к примеру, даже не нуждаются в кальции, поэтому его избыток может повредить растения.

Определенным растениям нужен для хорошего роста нейтральный или слабокислый грунт, а кальций его может залужить.

Чай и кофейная гуща

На самом деле чай и гуща не слишком агрессивны для растений, но основной проблемой является их избыток. Если внести слишком много удобрения, то оно принесет вред, а не пользу.



Гущу от кофе не стоит добавлять к растениям / Фото Pexels

Чай и гуща закисляют почву, а это подходит только отдельным видам растений. А еще органические остатки создают корку на поверхности, которая препятствует доступу кислорода к корням. Когда корни задыхаются и застаивается вода, то на растениях появляется корневая гниль.

Сахар

Флористы советуют использовать сахар для срезанных цветов, чтобы они дольше простояли. А вот использовать его в виде удобрения для комнатных растений – не стоит. Сахар не является удобрением и не сможет изменить подпитку.

Кроме удобрений, нужно обращать внимание еще и на размещение растений, пишет House Digest. К примеру, орхидею нельзя ставить на прямой солнечный свет, сквозняки и вблизи источников тепла или холода. Размещение в темных местах или спальне может негативно повлиять на цветок и ваше здоровье.

