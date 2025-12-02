Миттєво загинуть: чим не можна підживлювати кімнатні рослини

Є доволі багато народних методів підгодівлі, які обіцяють приємний результат росту та покращення вигляду рослин. Однак певні добрива погано відображаються на кінцевому результаті, тож здатні навіть зіпсувати вазони.

Не завжди можна використовувати для підживлення народні методи, пише 24 Канал. У більшості випадків домашні добрива здатні все погіршити.

Чим не можна підживлювати кімнатні рослини?

Яєчна шкаралупа

На 95% яєчна шкаралупа складається з карбонату кальцію, а це – звичайна крейда. Кальцій хоч і потрібен рослинам, але зовсім у невеликій кількості. Азалії та фіалки, до прикладу, навіть не потребують кальцію, тому його надлишок може пошкодити рослини.

Певним рослинам потрібен для гарного росту нейтральний чи слабокислий ґрунт, а кальцій його може залужити.

Чай та кавова гуща

Насправді чай та гуща не є надто агресивними для рослин, але основною проблемою є їхній надлишок. Якщо внести занадто багато добрива, то воно принесе шкоду, а не користь.



Гущу від кави не варто додавати до рослин / Фото Pexels

Чай та гуща закислюють ґрунт, а це підходить лише окремим видам рослин. А ще органічні залишки створюють кірку на поверхні, яка перешкоджає доступу кисню до коренів. Коли коріння задихається та застоюється вода, то на рослинах з’являється коренева гниль.

Цукор

Флористи радять використовувати цукор для зрізаних квітів, щоб вони довше простояли. А от використовувати його у вигляді добрива для кімнатних рослин – не варто. Цукор не є добривом і не зможе змінити підживлення.

Окрім добрив, потрібно звертати увагу ще й на розміщення рослин, пише House Digest. До прикладу, орхідею не можна ставити на пряме сонячне світло, протяги та поблизу джерел тепла чи холоду. Розміщення в темних місцях або спальні може негативно вплинути на квітку та ваше здоров'я.

