Цветы этого растения похожи на бабочек: оно цветет, не останавливаясь, до заморозков
- Гаура – это теплолюбивое растение, которое цветет с конца весны до осени и имеет цветы, напоминающие бабочек.
- Растение требует хорошо дренированной почвы, защиты от ветра, регулярной обрезки и не любит пересадок.
Теплолюбивое растение гаура все чаще начинает появляться на клумбах садоводов. Оно привлекает насыщенной окраской и цветами, похожими на бабочек. И хотя гаура очень любит солнце, ее можно легко выращивать на наших участках.
Гаура естественным образом растет на лугах и вдоль берегов рек в США, пишет Interia Kobieta. Впрочем, у нас она тоже хорошо растет в горшках или открытом грунте.
Садоводам нравится растение особой формой цветка в белом или розовом цвете, которая напоминает бабочек.
Как выращивать растение гуару?
Вырастает растение в высоту от 60 до 120 сантиметров. Цвести начинает уже с конца весны и до осени.
Цветы не являются требовательными в уходе, частично даже морозостойкими, поэтому могут зимовать в почве. Однако молодые саженцы следует защищать агроволокном или слоем мульчи.
Чаще всего гауру высаживают в садах в коттеджном стиле. Цветы хорошо растут на солнечных, защищенных от ветра местах. Впрочем, растение способно выжить даже в полутени, но в таком случае у нее разовьется меньше цветочных почек.
Гаура часто цветет вплоть до ноября, если заморозки поздние, с большим количеством воздушных, нежных цветов. Во время посадки внесите немного компоста в почву, хорошо полейте все и замульчируйте корой или компостом, чтобы защитить растение от заморозков,
– рассказал садовод Джулиан Палфраманд House Beautiful.
Садоводы предостерегают от пересадки, потому что гаура плохо ее переносит. Растение нуждается в хорошо дренированной, умеренно влажной почве (от слабокислой до щелочной), защите от ветра и регулярной обрезке.
Красивое растение гаура / Фото Pinterest
Обрезать растения нужно в конце весны, до появления цветочных головок. Стебли следует укоротить наполовину в высоких сортах и примерно на 1/3 в низких. Дополнительно следует регулярно обрезать увядшие цветочные головки.
Гаура хорошо переносит летнюю засуху, поэтому поливать ее нужно лишь во время цветения или в очень засушливые дни.
