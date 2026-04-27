Цветы этого растения похожи на бабочек: оно цветет, не останавливаясь, до заморозков

Теплолюбивое растение гаура все чаще начинает появляться на клумбах садоводов. Оно привлекает насыщенной окраской и цветами, похожими на бабочек. И хотя гаура очень любит солнце, ее можно легко выращивать на наших участках.

Гаура естественным образом растет на лугах и вдоль берегов рек в США, пишет Interia Kobieta. Впрочем, у нас она тоже хорошо растет в горшках или открытом грунте.

Садоводам нравится растение особой формой цветка в белом или розовом цвете, которая напоминает бабочек.

Как выращивать растение гуару?

Вырастает растение в высоту от 60 до 120 сантиметров. Цвести начинает уже с конца весны и до осени.

Цветы не являются требовательными в уходе, частично даже морозостойкими, поэтому могут зимовать в почве. Однако молодые саженцы следует защищать агроволокном или слоем мульчи.

Чаще всего гауру высаживают в садах в коттеджном стиле. Цветы хорошо растут на солнечных, защищенных от ветра местах. Впрочем, растение способно выжить даже в полутени, но в таком случае у нее разовьется меньше цветочных почек.

Гаура часто цветет вплоть до ноября, если заморозки поздние, с большим количеством воздушных, нежных цветов. Во время посадки внесите немного компоста в почву, хорошо полейте все и замульчируйте корой или компостом, чтобы защитить растение от заморозков,

– рассказал садовод Джулиан Палфраманд House Beautiful.

Садоводы предостерегают от пересадки, потому что гаура плохо ее переносит. Растение нуждается в хорошо дренированной, умеренно влажной почве (от слабокислой до щелочной), защите от ветра и регулярной обрезке.



Красивое растение гаура / Фото Pinterest

Обрезать растения нужно в конце весны, до появления цветочных головок. Стебли следует укоротить наполовину в высоких сортах и примерно на 1/3 в низких. Дополнительно следует регулярно обрезать увядшие цветочные головки.

Гаура хорошо переносит летнюю засуху, поэтому поливать ее нужно лишь во время цветения или в очень засушливые дни.

