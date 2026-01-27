Укр Рус
Пеларгония пышно зацветет весной: сделайте это с ней прямо сейчас, чтобы "разбудить"

Марина Блохина
Основные тезисы
  • Для успешной зимовки, пеларгонии следует пересадить в горшок со свежим грунтом и держать в помещении с температурой не ниже 4 градусов.
  • Чтобы пеларгония снова цвела, начните подкармливать ее в апреле органическим удобрением и закаляйте перед высадкой на улицу.

Пеларгония – это довольно нежное растение, и многие цветоводы грустят, когда осенью приходится с ней прощаться. Впрочем, если занести ее в помещение в горшке, она может легко перенести даже очень холодную зиму.

Зимовка герани и пеларгонии – это задача, с которой цветоводы часто допускают ошибки. Но нужно не только дать растению пережить холода, но и "разбудить" его весной, чтобы оно снова порадовало цветением, пишет Rural Sprout.

Что делать, чтобы пеларгония успешно перезимовала?

Если пеларгония растет в саду, на зиму ее нужно заносить в помещение – иначе она не переживет морозов. Впрочем, есть одно предостережение – если вы посадите ее в старую почву, трюк не сработает. Поэтому нужно полностью выкопать пеларгонии, тщательно очистить корни и пересадить все растение в горшок соответствующего размера со свежим грунтом.

Только вы это сделаете, поставьте горшок на солнечное окно, чтобы пеларгония получила максимум света. Главное, чтобы температура не опускалась ниже, чем 4 градуса. Зимой пеларгонии нуждаются в таком же поливе, как и остальные комнатные растения – но меньшего, чем летом. Держите горшки как можно дальше от источников тепла.

Как заставить пеларгонию снова цвести весной?

Если регион теплый, герани с укрытием могут зимовать на улице (главное, чтобы температура не падала ниже нуля градусов). В таком случае растение начнет выпускать новые листья и цвести, как только погода станет теплее. Впрочем, растениям, что перезимовали в помещении, нужно будет уделить немного больше внимания, пишет The Spruce.

Начинайте подпитывать герань сбалансированным жидким органическим удобрением, разведенным в четыре раза, в апреле. После этого в течение нескольких недель нужно постепенно закалять герань, а вот вынести растение на улицу можно уже тогда, когда ночью температура не будет опускаться ниже, чем 10 градусов.

Как правильно подготовить пеларгонию к зимовке?

Чтобы пеларгония успешно перезимовала, ее нужно занести в помещение, выкопать из грунта, очистить корни и посадить в горшок со свежим грунтом. Горшок следует разместить на солнечном окне, где температура не опускается ниже 4 градусов.

Какие условия необходимы для того, чтобы пеларгония зацвела весной?

Для того чтобы пеларгония зацвела весной, ее следует начать подкармливать сбалансированным жидким органическим удобрением в апреле. После этого в течение нескольких недель нужно закалять растение и выносить на улицу, когда ночная температура не ниже 10 градусов.

Какие другие советы могут быть полезными для садоводов в зимний период?

Садоводы могут начать посадки растений, которые хорошо растут в холодной почве, а также обеспечить надежное укрытие для роз, чтобы они пережили морозы. Это поможет растениям оставаться здоровыми в течение зимы.