Пеларгония пышно зацветет весной: сделайте это с ней прямо сейчас, чтобы "разбудить"
- Для успешной зимовки, пеларгонии следует пересадить в горшок со свежим грунтом и держать в помещении с температурой не ниже 4 градусов.
- Чтобы пеларгония снова цвела, начните подкармливать ее в апреле органическим удобрением и закаляйте перед высадкой на улицу.
Пеларгония – это довольно нежное растение, и многие цветоводы грустят, когда осенью приходится с ней прощаться. Впрочем, если занести ее в помещение в горшке, она может легко перенести даже очень холодную зиму.
Зимовка герани и пеларгонии – это задача, с которой цветоводы часто допускают ошибки. Но нужно не только дать растению пережить холода, но и "разбудить" его весной, чтобы оно снова порадовало цветением, пишет Rural Sprout.
Что делать, чтобы пеларгония успешно перезимовала?
Если пеларгония растет в саду, на зиму ее нужно заносить в помещение – иначе она не переживет морозов. Впрочем, есть одно предостережение – если вы посадите ее в старую почву, трюк не сработает. Поэтому нужно полностью выкопать пеларгонии, тщательно очистить корни и пересадить все растение в горшок соответствующего размера со свежим грунтом.
Только вы это сделаете, поставьте горшок на солнечное окно, чтобы пеларгония получила максимум света. Главное, чтобы температура не опускалась ниже, чем 4 градуса. Зимой пеларгонии нуждаются в таком же поливе, как и остальные комнатные растения – но меньшего, чем летом. Держите горшки как можно дальше от источников тепла.
Как заставить пеларгонию снова цвести весной?
Если регион теплый, герани с укрытием могут зимовать на улице (главное, чтобы температура не падала ниже нуля градусов). В таком случае растение начнет выпускать новые листья и цвести, как только погода станет теплее. Впрочем, растениям, что перезимовали в помещении, нужно будет уделить немного больше внимания, пишет The Spruce.
Начинайте подпитывать герань сбалансированным жидким органическим удобрением, разведенным в четыре раза, в апреле. После этого в течение нескольких недель нужно постепенно закалять герань, а вот вынести растение на улицу можно уже тогда, когда ночью температура не будет опускаться ниже, чем 10 градусов.
