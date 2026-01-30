Посудомоечная машина или ручная мойка: вот какой вариант наиболее экономный
- Использование посудомоечной машины является экологичнее, чем ручное мытье, поскольку оно приводит к меньшим выбросам CO2 и потребляет меньше воды.
- Чтобы уменьшить потребление воды и электричества, не мойте посуду предварительно, правильно загружайте машину, и выключите режим сушки с подогревом.
Многие люди не покупают или просто не используют посудомоечную машину из-за опасений относительно использования воды и электричества. Но действительно ли она настолько затратная?
Мытье посуды – это по-настоящему утомительная работа. И независимо, как вы это делаете, она забирает немало энергии: то ли вашей, или электричества, если говорится о посудомоечной машине, пишет Real Simple.
Интересно Не выбрасывайте старые коробки из-под обуви: 5 зимних трюков с картоном, которые способны согреть
Какой способ мытья посуды более экономный?
Может показаться, что мытье посуды вручную гораздо полезнее для экологии, ведь посудомоечная машина использует не только воду, но и электроэнергию. Впрочем, это не так. Использование посудомоечной машины на самом деле будет гораздо полезнее для окружающей среды – и все потому, что мытье посуды вручную приводит к более чем вдвое большему выбросу углекислого газа, пишет Which?.
Кроме того, когда вы моете посуду вручную, вы потребляете значительно больше воды. Скажем, если вы будете загружать посуду 4 раза в неделю в течение 10 лет, вы потратите 61 702 литра воды. А вот при условии ручного мытья посуды придется потратить 129 461 литр воды.
Еще одно преимущество посудомоечной машины заключается в том, что она обычно использует более горячую воду, чем может выдержать человек во время мытья посуды – а это значит, что ваша посуда будет не только чище, но и дезинфицированным.
Как уменьшить потребление воды?
Даже если вы используете посудомоечную машину, вы можете сэкономить еще больше воды, а значит и денег.
Не мойте предварительно посуду
Возможно, вы привыкли предварительно ополаскивать посуду, а только потом загружать ее, но большинство современных машин и моющих средств могут удалить всю эту грязь без полоскания – и на самом деле работают лучше, когда посуда грязная.
Все, что нужно сделать – это соскрести большие куски пищи, что налипли, в мусорное ведро.
Загружайте машину правильно
Неправильно загруженная машина означает, что часть посуды не помоется, как следует, и все придется повторять заново, на этот раз вручную.
Выключите режим сушки с подогревом
Цикл сушки с подогревом приводит к потреблению на 11% большего количества электричества на одну загрузку. Поэтому лучше высушить посуду на воздухе или просто полотенцем.
Какие еще лайфхаки нужно знать?
Орхидеи периодически нужно пересаживать – а вот как и когда это делать, мы уже рассказывали ранее. Главное – обратить внимание на несколько основных признаков.
Также не спешите выбрасывать пепел из камина – он может оказаться очень полезным.
Частые вопросы
Почему использование посудомоечной машины экологичнее мытья посуды вручную?
Использование посудомоечной машины экологичнее, поскольку мытье посуды вручную приводит к более чем вдвое большему выбросу углекислого газа. Кроме того, ручное мытье потребляет значительно больше воды, чем посудомоечная машина.
Как можно уменьшить потребление воды при использовании посудомоечной машины?
Чтобы уменьшить потребление воды, не стоит предварительно ополаскивать посуду, поскольку современные машины справляются лучше, когда посуда грязная. Нужно лишь соскрести большие куски пищи в мусорное ведро.
Какие советы помогут снизить потребление электричества при пользовании посудомоечной машиной?
Чтобы снизить потребление электричества, стоит выключить режим сушки с подогревом, поскольку он приводит к потреблению на 11% больше электричества на одну загрузку. Вместо этого посуду можно сушить на воздухе или полотенцем.