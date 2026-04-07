Что надо успеть посадить до Пасхи, а что уже после: полный список

Начало активных работ на огороде часто привязывают к Пасхе, которая в 2026 году приходится на 12 апреля. Великий христианский праздник выступает неким своеобразным маркером, потому что после него ранневесенние холода уступают стабильному теплу.

Такое разделение сезона на "до" и "после" Пасхи имеет практическое значение, поскольку различные растения требуют разной температуры почвы для успешного роста, пишет ТСН.

Что можно посадить до Пасхи?

К середине апреля грядки можно засевать растениями, которые хорошо выдерживают заморозки и прорастают при низких температурах (от 2 до 5 градусов тепла). Влага после таяния снега помогает семенам быстро набирать силу.

Зелень и пряные травы

Ранней весной высевают укроп, петрушку, шпинат и салат. Уже через несколько недель они дают первый витаминный урожай. Также в это время сажают лук на перо и севок.



К Пасхе можно сажать зелень и пряные травы / Фото Pexels

Корнеплоды

Морковь, пастернак и редис попадают в почву одними из первых. Редис особенно популярен благодаря быстрому прорастанию.

Если же почва достаточно прогрелась, то можно даже высаживать ранние сорта картофеля, чтобы они успели укорениться до теплой погоды.

В апреле также можно сажать цветную капусту, говорится в ютуб-ролике на канале "Дом и приусадебный участок". Лучшими сортами считается "Немо" и "Илькар", вегетационный период которых составляет 70 дней. А вот брокколи развивается за 25 – 35 дней, поэтому ее сеют каждые 2 – 3 недели, чтобы в течение всего сезона получать урожай.

Бобовые

Горох и бобы требуют много влаги для набухания семян, поэтому в начале весны – оптимальное время для их посадки.

Что сажать после Пасхи?

После 12 апреля риск сильных заморозков существенно уменьшается, а почва начинает глубже прогреваться. Это время уже подходит для посадки тех культур, которые не боятся холода – это огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, фасоль и сахарная кукуруза.

Во второй половине апреля и в начале мая используют для высадки рассаду помидоров, перца и баклажанов. Однако еще дополнительно все же стоит проследить за ночными температурами. При заморозках молодые растения следует прикрывать на ночь агроволокном.

Что следует знать дачникам о посадках?