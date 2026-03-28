Посадите эти семена в апреле, чтобы уже летом иметь урожай
- Садовод Бенедик Ванхимс рекомендует в апреле высевать морковь, кабачки, огурцы и сельдерей для получения урожая летом.
- Кроме овощей, стоит посадить бархатцы, циннии и алиссумы, которые могут расти вместе с огородными культурами.
В апреле большинство дачников уже начинают браться за посадку в открытый грунт. Опытный садовод Бенедик Ванхимс рассказал о нескольких культурах, которые стоит посадить уже в середине весны.
По словам дачника, апрель считается самым важным месяцем для посева, пишет Express. В это время температура воздуха уже намного теплее, поэтому растения начнут лучше расти.
Что можно посадить в апреле?
Морковь
Садовод советует сначала высевать морковь – особенно те сорта, которые предназначены для выращивания в почве. Он добавил, что корнеплоды самые вкусные именно те, что посажены на грядке из семян.
Морковь не любит пересадки, потому что после этого может начать расти в разных формах. После посадки надо следить за вредителями, поскольку слизни особенно сильно любят молодые всходы.
Кабачки
Также в апреле можно уже сеять кабачки. Они быстро растут и способны долго плодоносить. Лучше всего кабачки принимаются на грядках те, что выращены в рассаде.
Посадка в апреле даст более быстрый урожай кабачков / Фото Pexels
Огурцы
Апрель подходит для посадки огурцов. Растения любят тепло, поэтому в этом месяце начнут прорастать. Однако садовод добавил, что огурцы нуждаются в регулярной подкормке и поливе. Желательно избегать различных перепадов влажности, потому что это может повлиять на вкус плодов и сделать их горькими.
Придбати насіння для різних рослин можна на Prom. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.
Сельдерей
Растение немного прихотливое в уходе, однако вполне достаточно посеять семена на рассаду, немного увлажнить и накрыть пленкой, чтобы создать благоприятную среду для прорастания. После появления ростков сельдерей можно пересаживать в открытый грунт.
Кроме овощей садовод советует посадить бархатцы, циннии, алиссумы, которые могут расти вместе с огородными культурами.
К слову, севооборот помогает сохранить плодородие почвы, уменьшает болезни и улучшает рост растений, когда вы чередуете посадки растения грядках, пишет Interia Kobieta. После определенных культур, таких как картофель или капуста, рекомендуется высаживать другие, например, бобовые или корнеплоды, чтобы избежать истощения почвы и уменьшить риск заболеваний.
Что еще стоит знать садоводам?
Посадка базилика, настурций и бархатцев рядом с помидорами улучшает их вкус и защищает от вредителей.
Время посева семян капусты зависит от сорта и климатических условий зависит от сорта и климатических условий: ранние сорта высевают с конца марта, среднеспелые - сейчас, а поздние - с конца марта до середины апреля.
Частые вопросы
Почему апрель считается важным месяцем для посева?
Апрель считается важным месяцем для посева из-за более теплой температуры воздуха, которая способствует лучшему росту растений.
Какие культуры рекомендуется сажать в апреле?
В апреле рекомендуется сажать морковь, кабачки, огурцы и сельдерей. Также советуют посадить бархатцы, циннии и алиссумы, которые могут расти вместе с огородными культурами.
Какие советы дают садоводам для улучшения урожая?
Садоводам советуют придерживаться севооборота, чтобы сохранить плодородие почвы и уменьшить риск заболеваний. Посадка базилика, настурций и бархатцев рядом с помидорами улучшает их вкус и защищает от вредителей.