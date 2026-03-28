Посадите эти семена в апреле, чтобы уже летом иметь урожай

В апреле большинство дачников уже начинают браться за посадку в открытый грунт. Опытный садовод Бенедик Ванхимс рассказал о нескольких культурах, которые стоит посадить уже в середине весны.

По словам дачника, апрель считается самым важным месяцем для посева, пишет Express. В это время температура воздуха уже намного теплее, поэтому растения начнут лучше расти.

Что можно посадить в апреле?

Морковь

Садовод советует сначала высевать морковь – особенно те сорта, которые предназначены для выращивания в почве. Он добавил, что корнеплоды самые вкусные именно те, что посажены на грядке из семян.

Морковь не любит пересадки, потому что после этого может начать расти в разных формах. После посадки надо следить за вредителями, поскольку слизни особенно сильно любят молодые всходы.

Кабачки

Также в апреле можно уже сеять кабачки. Они быстро растут и способны долго плодоносить. Лучше всего кабачки принимаются на грядках те, что выращены в рассаде.



Посадка в апреле даст более быстрый урожай кабачков / Фото Pexels

Огурцы

Апрель подходит для посадки огурцов. Растения любят тепло, поэтому в этом месяце начнут прорастать. Однако садовод добавил, что огурцы нуждаются в регулярной подкормке и поливе. Желательно избегать различных перепадов влажности, потому что это может повлиять на вкус плодов и сделать их горькими.

Сельдерей

Растение немного прихотливое в уходе, однако вполне достаточно посеять семена на рассаду, немного увлажнить и накрыть пленкой, чтобы создать благоприятную среду для прорастания. После появления ростков сельдерей можно пересаживать в открытый грунт.

Кроме овощей садовод советует посадить бархатцы, циннии, алиссумы, которые могут расти вместе с огородными культурами.

К слову, севооборот помогает сохранить плодородие почвы, уменьшает болезни и улучшает рост растений, когда вы чередуете посадки растения грядках, пишет Interia Kobieta. После определенных культур, таких как картофель или капуста, рекомендуется высаживать другие, например, бобовые или корнеплоды, чтобы избежать истощения почвы и уменьшить риск заболеваний.

Что еще стоит знать садоводам?