Посадите эти овощи и зелень осенью: дождетесь урожая к зиме
- На осень подходит посадка салата-лутук, шпината, горчицы, рукколы, листовой свеклы, редиса, зеленого лука, свеклы, моркови, лука-порея, укропа и брокколи.
- Осенние посадки могут улучшить вкус плодов благодаря прохладным ночам, а некоторые культуры, как редис, быстро созревают даже за 20 дней.
Не все готовы прощаться с садоводством, поэтому некоторые дачники берутся за посадки даже в холодное время года. Есть определенные холодостойкие культуры, которые даже лучше растут в период, когда дни становятся короче.
Лучшее созревание происходит из-за слабой активности вредителей, а вот прохладные ночи, как оказалось, способны улучшить вкус плодов, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
Что посадить на огородные осенью?
Зелень
Для посадки в осеннюю пору подходит салат-лутук, шпинат, горчица, руккола и листовая свекла.
Редис
Эта осенняя культура достаточно быстро созревает. Некоторые виды уже зеленеют на грядках через 20 дней. Овощи любят расти на неудобренных почвах. Для хорошего развития корневой системы, всходы нужно прореживать как можно раньше.
Зеленый лук
Огородницы часто сажают осенью зеленый лук, чтобы иметь свежую зелень на разных стадиях развития.
Свекла
Для тех, кто хочет собрать еще один урожай овощей, стоит обратить внимание на посадку свеклы.
Морковь
Заморозки положительно влияют на морковь, поэтому от заморозков она становится только слаще. Дачники советуют выбирать скороспелые сорта, чтобы получить урожай уже к зиме.
Морковь можно сажать осенью / Фото Pexels
Лук-порей
Этот вид лука хорошо растет в прохладную погоду, а во время осенней посадки даже приобретает более сладкий вкус.
Укроп
Зелень хорошо растет в прохладную погоду. Дачники рекомендуют сажать укроп на солнечном месте.
Брокколи
Осенью можно посадить даже брокколи, которое любит расти в умеренной температуре. Огородники рекомендуют выбирать холодостойкие или скороспелые сорта. Расти брокколи любит на хорошо дренированной и удобренной почве.
Какие деревья можно посадить осенью?
Осенью рекомендуется сажать морозостойкие деревья – яблони, груши, вишни, черешни, персики и хурму, отмечает ресурс Better Homes & Gardens. С осени до весны они успеют прижиться. Дачники советуют деревья сажать на хорошо дренированных, солнечных участках, обеспечивая их мульчей для сохранения влаги и защиты от морозов.
Зачем рассыпать черный перец на огороде?
Черный перец используется как природный пестицид для отпугивания гусениц и тли на огороде. Он содержит антибактериальные и противогрибковые свойства.
Перец не загрязняет грунтовые воды, не вредит животным и остается эффективным в течение 24 часов, что делает его полезным для теплиц и помещений с плохой вентиляцией.
Частые вопросы
Какие овощи рекомендуется сажать осенью для получения раннего урожая?
Для посадки осенью рекомендуется сажать редис, морковь, свеклу, зеленый лук, лук-порей и брокколи - все эти культуры хорошо растут в прохладную погоду.
Как прохладные температуры влияют на вкус овощей, посаженных осенью?
Прохладные ночи способны улучшить вкус плодов - например, морковь становится слаще после заморозков, а лук-порей приобретает более сладкий вкус.
Почему редис рекомендуется сажать на неудобренных почвах?
Редис любит расти на неудобренных почвах, и для хорошего развития корневой системы его всходы нужно прореживать как можно раньше.