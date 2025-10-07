Неубранный дом приносит дискомфорт и даже способен ухудшить настроение. Чтобы не проводить весь день в беспорядке, стоит с утра уделить несколько минут уборке. Чистый дом влияет на то, чтобы день стал в разы продуктивнее.

Вам нужно лишь утром сделать 5 коротких задач, которые будут занимать от 2 до 5 минут, но станут заметно полезными, пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Gardens.

Беспорядок способен вызвать стресс, снизить концентрацию и привести к раздражению. А вот порядок и чистота создают ощущение покоя, контроля и положительно влияют на самочувствие. Начинайте всегда утро с коротких ритуалов уборки и заметите, как улучшится настроение.

Что нужно убрать утром?

Застелите постель

Банальное и простое действие создаст ощущение организованности. Застеленная кровать делает спальню уютной, а вечером позволит полноценно расслабиться. Кровать занимает центральное место в комнате, поэтому ее опрятный вид создает впечатление порядка, даже если остальное пространство не идеально.

Разложите вещи по местам

Перед началом рабочего дня, разложите все места туда, где ей и положено быть. Такие мелочи помогут начать день без хаоса.

Протрите пыль

Утром пыль падает на тумбочки, кухонные столешницы или любые другие поверхности. Быстренько протрите их, чтобы пространство имело ухоженный вид. Вытирание пыли не займет ни много времени, ни усилий.



Протрите утром пыль / Фото Pexels

Освежите ванную комнату

Уделите 2 минуты на протирание зеркал, раковины и чистки унитаза. После этих действий ванная сразу будет выглядеть свежей.

Помойте вечернюю посуду

Чтобы начать день приятно, помойте всю посуду, накопившуюся с вечера в раковине. Выделите несколько минут на то, чтобы кухня выглядела опрятно.

К слову, основная ошибка при чистке туалета – возвращение мокрой щетки в держатель сразу после использования, пишет The Spruce. Специалисты отмечают, что такое действие способно размножить бактерии. Щетку нужно промыть водой, сбрызнуть дезинфицирующим средством и дать высохнуть на воздухе, чтобы избежать плесени и грибка.

