Неприбрана оселя приносить дискомфорт й навіть здатна погіршити настрій. Щоб не проводити увесь день в безладі, варто зранку приділити кілька хвилин прибиранню. Чистий дім впливає на те, щоб день став у рази продуктивнішим.

Вам потрібно лише вранці зробити 5 коротких завдань, які займатимуть від 2 до 5 хвилин, але стануть помітно корисними, пише 24 Канал з посиланням на Better Homes and Gardens.

Безлад здатен викликати стрес, знизити концентрацію й призвести до роздратування. А от порядок та чистота створюють відчуття спокою, контролю й позитивно впливають на самопочуття. Починайте завжди ранок з коротких ритуалів прибирання й помітите, як покращиться настрій.

Що потрібно прибрати вранці?

Застеліть ліжко

Банальна й проста дія створить відчуття організованості. Застелене ліжко робить спальню затишною, а ввечері дозволить повноцінно розслабитися. Ліжко займає центральне місце в кімнаті, тому його охайний вигляд створює враження порядку, навіть якщо решта простору не ідеальна.

Розкладіть речі по місцях

Перед початком робочого дня, розкладіть всі місця туди, де їй і належить бути. Такі дрібнички допоможуть розпочати день без хаосу.

Протріть пил

Вранці пил падає на тумбочки, кухонні стільниці чи будь-які інші поверхні. Швиденько протріть їх, щоб простір мав доглянутий вигляд. Витирання пороху не займе ні багато часу, ні зусиль.



Протріть вранці порох / Фото Pexels

Освіжіть ванну кімнату

Приділіть 2 хвилини на протирання дзеркал, раковини й чистки унітаза. Після цих дій ванна одразу буде виглядати свіжою.

Помийте вечірній посуд

Щоб почати день приємно, помийте увесь посуд, що накопичився звечора у раковині. Виділіть кілька хвилин на те, щоб кухня виглядала охайно.

До слова, основна помилка при чищенні туалету – повернення мокрої щітки в тримач відразу після використання, пише The Spruce. Фахівці зазначають, що така дія здатна розмножити бактерії. Щітку потрібно промити водою, збризнути дезінфікуючим засобом та дати висохнути на повітрі, щоб уникнути плісняви та грибка.

Що ще потрібно почистити в домі?