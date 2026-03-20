Решение завести четвероногого компаньона – это не только о выборе щенка и заполнения документов. Ваш дом потребует соответствующего оборудования, ведь станет домом и для животного, пишет Dog Trust.

Что нужно купить для собаки?

Прежде чем привезти собаку к себе, нужно позаботиться о ее будущем комфорте. В частности, приобрести все необходимое для быта песика.

Миски

Да, именно миски, во множественном числе – ведь их придется менять в зависимости от возраста собаки. Также любимцу нужны отдельные емкости для еды и воды, ведь питье для собак очень важно, особенно летом, пишет Atlanta humane society. Поставить миски нужно в прохладное, сухое место, желательно в тени.

Корм и лакомства

Переоценить важность правильного питания для собаки просто невозможно. Собаки уже не живут в дикой природе, а затем полностью полагаются на человека в обеспечении полезного рациона.

Корм не должен содержать никаких вредных добавок, консервантов и наполнителей. Зато в составе стоит искать полезные вещества: белки, углеводы, клетчатку, минералы и антиоксиданты.

А вот лакомства для собак – это отличный способ укрепить связь с любимцем, когда вы знакомите его с новой территорией; так пес сможет с самого начала ассоциировать ваш дом с положительными чувствами.

Кровать или коврик для собаки

После того, как "столовая" для животного уже готова, время позаботиться о месте для сна. Многие хозяева позволяют собакам отдыхать на собственной кровати или диване – и поэтому не все осознают важность покупки отдельной лежанки.

В зависимости от температуры, животные часто меняют место для сна, а также чувствуют больший комфорт, когда имеют собственную кровать.

Ошейник

Когда вы начнете выгуливать своего песика, без ошейника не обойтись. Он может быть простым или светоотражающим, чтобы животное можно было легче заметить в темноте. Обязательно к ошейнику должна быть закреплена бирка с именем владельца и адресом на случай, если собака потеряется.



Щенку нужен ошейник / Фото Pexels

Щетка для собак

Регулярное расчесывание собаки – это еще одна важная обязанность владельца, о которой в начале знают не все. Но если вы не хотите, чтобы шерсть любимца спутывалась, слипалась или чрезмерно линяла, следует периодически проходиться щеткой по бокам собаки.

Игрушки для собак

Игры очень важны и для щенков, и для уже взрослых собак – поэтому нужно с самого старта обеспечить их игрушками. Это поможет любимцам направить энергию в мирное русло, а также просто сделает их счастливыми.

Существует несколько типов игрушек, и каждая из них выполняет свою функцию, пишет профессиональный тренер собак Роберт Хаусманн:

пищащие игрушки – они, оказывается, стимулируют естественные охотничьи инстинкты животных, а также предлагают им успокаивающее общество. Особенно важными они являются для маленьких щенков;

– они, оказывается, стимулируют естественные охотничьи инстинкты животных, а также предлагают им успокаивающее общество. Особенно важными они являются для маленьких щенков; жевательные игрушки – способствуют здоровью зубов и одновременно защищают вашу мебель и остальные вещи от опасности быть погрызенными;

– способствуют здоровью зубов и одновременно защищают вашу мебель и остальные вещи от опасности быть погрызенными; интерактивные пазлы – бросают вызов когнитивным способностям питомца и контролируют его психическое здоровье;

– бросают вызов когнитивным способностям питомца и контролируют его психическое здоровье; мячи – идеальные игрушки для развлечений на свежем воздухе. Это и связь с владельцем через игру, и содействие здоровому образу жизни любимца.



Собаке нужны игрушки / Фото Pexels

Заведение щенка или взрослой собаки может быть одновременно увлекательным и изнурительным – в первые несколько дней приходится думать о целой куче вещей. И этот простой контрольный список поможет не забыть о наиболее основных вещах – и вы сможете вместо этого сосредоточиться на установлении связи с новым другом.

