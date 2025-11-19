Уничтожите покрытие: этими средствами точно не стоит мыть ванну
- Не смешивайте отбеливатель с аммиаком или уксусом, чтобы избежать риска для покрытия.
- Избегайте абразивных средств и жестких губок, чтобы не повредить поверхности в ванной комнате.
Уборка ванной комнаты важна для поддержания гигиены и ощущения уюта в доме. Однако важно не переусердствовать, чтобы не испортить покрытие.
Ванная – это место покоя и уюта, а значит, требует особого ухода. Здесь стоит знать несколько правил и перечень средств, которых точно стоит избегать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Что не стоит использовать?
Нельзя смешивать средства для чистки, к примеру отбеливатель и аммиак. То же касается отбеливателя и уксуса. В общем, если вы используете отбеливатель для чистки ванной комнаты, не смешивайте его ни с чем – не надо создавать лишний риск для покрытия.
Избегайте использования абразивных средств для чистки керамики и плитки. Они могут быть слишком сильными для деликатного покрытия ванной комнаты и повредить такие поверхности, как нержавеющая сталь, плитка и эмаль ванны.
Также следует тщательно выбирать губку. Жесткие или металлические губки могут оставить заметные царапины на плитке, смесителях или акриловой ванне, и восстановить или убрать царапины уже не получится.
Можно ли сделать ванну белой и блестящей?
Есть замечательный и мягкий способ вымыть ванну, составляющие для такого средства есть в каждой кладовой, пишет Koparo Clean. Сделайте пасту, используя равные части пищевой соды и плина для посуды.
Нанесите смесь на загрязненные участки, осторожно потрите мягкой губкой и смойте ванну. Этот метод хорошо работает для большинства поверхностей, включая акрил и фарфор.
Подсказки для ухода за домом
- Есть несколько копеечных методов, с которыми ваши окна станут прозрачными и чистыми.
- А еще стоит ухаживать за ковриком в ванной, иначе он превратится в инкубатор для бактерий.
Частые вопросы
