Знищите покриття: цими засобами точно не варто мити ванну

Прибирання ванної кімнати важливе для підтримання гігієни та відчуття затишку у домі. Проте важливо не перестаратися, щоб не зіпсувати покриття.

Ванна – це місце спокою та затишку, а отже, потребує особливого догляду. Тут варто знати кілька правил й перелік засобів, яких точно варто уникати, розповідає 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Що не варто використовувати?

Не можна змішувати засоби для чищення, до прикладу відбілювач та аміак. Те саме стосується відбілювача та оцту. Загалом, якщо ви використовуєте відбілювач для чищення ванної кімнати, не змішуйте його ні з чим – не треба створювати зайвий ризик для покритя.

Сяюча ванна – окраса будинку / Фото unsplash

Уникайте використання абразивних засобів для чищення кераміки та плитки. Вони можуть бути занадто сильними для делікатного покриття ванної кімнати та пошкодити такі поверхні, як нержавіюча сталь, плитка та емаль ванни.

Також варто ретельно обирати губку. Жорсткі або металеві губки можуть залишити помітні подряпини на плитці, змішувачах чи акриловій ванні, і відновити або прибрати подряпини вже не вийде.

Чи можна зробити ванну білою та блискучою?

Є чудовий та лагідний спосіб вимити ванну, складники для такого засобу є у кожній коморі, пише Koparo Clean. Зробіть пасту, використовуючи рівні частини харчової соди та плину для посуду.

Нанесіть суміш на забруднені ділянки, обережно потріть м’якою губкою та змийте ванну. Цей метод добре працює для більшості поверхонь, включаючи акрил та порцеляну.

Підказки для догляду за домом