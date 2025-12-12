Эти 5 цветов можно посадить в декабре: поразят цветением ранней весной

Большинство садоводов убеждены, что декабрь –это уже слишком поздняя пора для посадки любых растений. Впрочем, это не так –несколько видов цветов прекрасно приживутся даже в такой холодный сезон.

Декабрь – это идеальный период для того, чтобы закончить садовые работы высадкой нескольких видов цветов на клумбах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Homes&Gardens.

Какие цветы можно посадить в декабре?

Журавлик

Журавлик также известен под названием морозостойкая герань – и сама она намекает, что растение еще не поздно сеять в декабре. Оно не требует особого ухода и его легко вырастить из семян. Существуют тысячи различных видов журавца – поэтому любой садовод может выбрать цветок себе по душе.

Разрыв-трава

Разрыв-трава – это популярное растение, идеально дополнит практически любую клумбу. Она обильно цветет, неприхотлива в уходе и яркая. Особенно полезна она для "ленивых" цветоводов тем, что не требует обрезки отцветших головок цветов после цветения.

Ротики

Ротики, или антиринумы – это популярные уже десятилетиями цветы, ведь они цветут в разных цветах и идеально смотрятся в высоких клумбовых композициях. Хорошо подходят ротики и для садов, и для букетов в вазах, ведь могут стоять после срезки до двух недель.

Душистый горошек

Обычно это растение засевают или осенью, или уже рано весной – и если вы не успели сделать этого в ноябре, декабрь также подходит, пишет Gardeners World. Сеять цветы нужно под укрытием, независимо от того, или вы разбили клумбу в теплице, или на крыльце.

Лаврентия

Это кустистые, зимостойкие однолетние цветы, что могут порадовать звездообразным ароматным цветением. Семена высевают под стеклом зимой, и важно сделать это на светлом месте.

