Не выбрасывайте зажимы к хлебу: их можно использовать повторно

Маленькие пластиковые зажимы от хлеба большинство из нас автоматически выбрасывает вместе с упаковкой. Они кажутся незначительной мелочью, которая не имеет никакой ценности. Однако эти миниатюрные клипсы могут стать очень полезными в повседневной жизни.

Их форма и прочность позволяют использовать их повторно – для организации пространства, хранения вещей и даже ухода за растениями, пишет 24 Канал. Есть несколько простых, но действенных способов, которые дадут этим маленьким деталькам вторую жизнь.

Читайте также Невероятный трюк с лимоном, о котором никто не знал раньше: интересный лайфхак

Как использовать зажимы для хлеба?

Организация кабелей и зарядок

Проблема запутанных проводов касается каждого ежедневно. Зарядные устройства или кабели от техники образуют беспорядок даже в специальном ящике, где они хранятся. А вот зажим от хлеба может стать удобным фиксатором.

Нужно только аккуратно смотать кабель и закрепить его клипсой. Таким образом провод не размотается и не будет путаться с другими вещами. Для удобства его можно даже подписать маркером.

Пометка для скотча

Довольно часто конец скотча сложно найти, если он плотно прилегает к рулону. Чтобы не тратить время и не портить край ленты, достаточно лишь прикрепить зажим к краю скотча после использования. Это позволит при необходимости быстро найти начало ленты и не уничтожать рулон.

Минификсатор для растений

При выращивании комнатных растений иногда нужно осторожно закрепить стебель к опоре. Зажим от хлеба может легко выполнять роль легкого держателя. Важно лишь не пережимать стебель, потому что задача клипсы – поддерживать растение.



Зажимы к хлебу можно повторно использовать / Фото с сайта "Добрые новости"

Закрывание пакетов с крупами и специями

Открытые пакеты с крупами, макаронами или специями часто приходится прикреплять прищепками или завязывать резинкой. Зажим может стать более простой альтернативой. Достаточно лишь сложить край пакета и зафиксировать его клипсой. Содержимое таким образом будет защищено от влаги и рассыпания.

Зажимы для творчества

Клипсы от хлеба можно использовать для творчества. Если написать маркером на них цифры или буквы, то они станут простым учебным инструментом для детей. Их можно применять для счета, составления слов и тому подобное.

Как дольше хранить хлеб?

Хлеб не следует хранить в холодильнике или полиэтиленовом пакете, поскольку это способствует его черствению или плесневению, пишет RMF 24. Лучше всего хранить хлеб, завернув его в чистое кухонное полотенце или используя тканевые мешочки, деревянную хлебницу или контейнер с вентиляционными отверстиями.

Что еще стоит прочитать?