Не сгребайте осенние листья: есть более полезный и лучший метод
- Вместо сгребания осенних листьев, лучше использовать кошение, чтобы листья стали естественным удобрением и мульчей для почвы.
- Измельченные листья быстрее разлагаются, обогащая почву питательными веществами и подавляя сорняки.
Садоводы советуют всегда собирать осенние листья, чтобы они не загромождали пространство. Но вместо сгребания дачники предлагают выбрать другую альтернативу.
Очистить газон от опавших листьев лучше и полезнее для сада благодаря кошению, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Листья могут стать естественным удобрением, мульчей и защитой для почвы.
Как правильно собирать осенние листья?
Опавшие листья довольно полезны для сада. Когда они разлагаются, то наделяют почву питательными и органическими веществами, укрепляя газон и способствуя улучшенному качеству почвы.
Интересный факт, впрочем листья способны способствовать развитию полезных насекомых, создает естественную изоляцию, помогает удерживать влагу и регулирует температуру почвы.
Лучший эффект будут иметь именно измельченные листья, поэтому рекомендуется использовать газонокосилку. Измельченные листья быстрее разлагаются и могут прекрасно использоваться как мульча для клумб или грядок.
Опавшие листья являются полезными для сада / Фото Pexels
Мульчированные листья хорошо подавляют сорняки, поэтому их можно разбросать по грядкам. Кроме того, такая мульча начнет обогащать почву органическими веществами. Разбросанные листья в осеннее время весной станут естественным компостом.
Что можно делать с опавшими листьями?
Сухими листьями можно укрыть многолетние растения – хризантемы, гортензии и розы, пишу Agromarket. Листья помогут цветам пережить зиму. Небольшую часть листьев можно оставить под забором или где-то в уголках сада, где растут кустарники. В таких местах живут ежи, поэтому в осенних листьях смогут перезимовать.
Частые вопросы
Почему опавшие листья полезны для сада?
Опавшие листья полезны для сада, поскольку они разлагаются и наделяют почву питательными и органическими веществами, укрепляя газон и улучшая качество почвы. Они также способствуют развитию полезных насекомых, удерживают влагу и регулируют температуру почвы.
Как лучше всего обрабатывать опавшие листья для сада?
Наилучший эффект достигается благодаря измельчению листьев газонокосилкой. Измельченные листья быстрее разлагаются и могут использоваться как мульча для клумб или грядок, что помогает подавлять сорняки и обогащать почву органическими веществами.
Какие другие способы использования опавших листьев существуют?
Сухими листьями можно укрывать многолетние растения - такие как хризантемы, гортензии и розы - чтобы помочь им пережить зиму. Часть листьев можно оставить под забором или в уголках сада, где живут ежи, что позволит им перезимовать.