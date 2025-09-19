Не згрібайте осіннє листя: є корисніший та кращий метод
- Замість згрібання осіннього листя, краще використовувати косіння, щоб листя стало природним добривом і мульчею для ґрунту.
- Подрібнене листя швидше розкладається, збагачуючи ґрунт поживними речовинами та пригнічуючи бур'яни.
Садівники радять завжди збирати осіннє листя, щоб воно не загромаджувало простір. Та замість згрібання дачники пропонують обрати іншу альтернативу.
Очистити газон від опалого листя краще та корисніше для саду завдяки косінню, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Листя може стати природним добривом, мульчею та захистом для ґрунту.
Як правильно збирати осіннє листя?
Опале листя є доволі корисним для саду. Коли воно розкладається, то наділяє ґрунт поживними та органічними речовинами, зміцнюючи газон та сприяючи покращеній якості ґрунту.
Цікавий факт, втім листя здатне сприяти розвитку корисних комах, створює природну ізоляцію, допомагає утримувати вологу та регулює температуру ґрунту.
Найкращий ефект буде мати саме подрібнене листя, тому рекомендовано використовувати газонокосарку. Подрібнене листя швидше розкладається та може чудово використовуватися як мульча для клумб чи грядок.
Опале листя є корисним для саду / Фото Pexels
Мульчоване листя добре пригнічує бур’яни, тому його можна порозкидати по грядках. Окрім того, така мульча почне збагачувати ґрунт органічними речовинами. Розкидане листя в осінню пору навесні стане природним компостом.
Що можна робити з опалим листям?
Сухим листям можна вкрити багаторічні рослини – хризантеми, гортензії та троянди, пишу Agromarket. Листя допоможе квітам пережити зиму. Невелику частину листя можна залишити під парканом чи десь в куточках саду, де ростуть чагарники. У таких місцях живуть їжаки, тож в осінньому листі зможуть перезимувати.
