Как вывести муравьев из цветочных горшков: действенные советы
- Для избавления от муравьев в цветочных горшках рекомендуется сменить почву, промыв корни растения перед пересадкой в свежий субстрат.
- Другие методы включают высушивание или чрезмерный полив почвы, герметизацию дома и использование растений, отпугивающих муравьев, таких как лаванда, мята и розмарин.
Довольно часто муравьев можно заметить в горшках комнатных растений. Нередко их можно принести домой из магазина. Если насекомые разведутся, то могут принести немало хлопот. В таком случае стоит воспользоваться несколькими действенными советами, которые помогут избавиться от них.
Муравьи выбирают горшки, потому что почва обеспечивает им влагу, защиту от хищников и прекрасное место для строительства туннелей, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Особенно сильно муравьи любят горшки с растениями, которые постоянно поливают.
Как избавиться от муравьев в горшках?
Замените почву
Специалисты советуют полностью сменить субстрат. Растение вынесите на улицу и вытряхните старую почву, хорошо промыв корни, чтобы убрать все остатки. После этого вазон нужно пересадить в свежий и чистый грунт.
Заставьте муравьев покинуть растение
Если растение выносливое, то можно высушить субстрат или слишком сильно его перелить. Слишком сухой или слишком влажный грунт заставит насекомых бежать.
Муравьев из комнатных растений легко вывести / Фото Pexels
Зарегметизируйте дом
Этот метод является довольно эффективным в профилактических целях. Нужно заделать все щели в стенах и проверить, нет ли зазоров между стеклопакетом и рамой. Также просмотрите дверные проемы. Даже самая маленькая щелочка может стать входом для муравьев.
Используйте растения, отпугивающие муравьев
Лаванда, мята и розмарин отпугивают муравьев. Они содержат те запахи, которые очень некомфортны для насекомых, поэтому они быстро покидают участок.
Если кроме вредителей на растениях есть грибок и мучнистая роса, то их можно вывести вспомогательными средствами, пишет Express. Для борьбы с грибком и мучнистой росой можно использовать раствор из чайной ложки пищевой соды и пол-литра воды, опрыскивая растения еженедельно.
Раствор соды меняет pH листа, затрудняя рост грибка, и его следует повторно наносить после дождя для эффективного контроля инфекций.
Действительно ли грибная вода полезна для растений?
Грибная вода после вымачивания грибов содержит органические соединения и минералы, которые являются полезными для растений.
Отвар от варки грибов содержит фосфор и калий, которые стимулируют рост и цветение растений. Этим раствором нужно поливать комнатные вазоны.
