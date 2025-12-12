Созреет просто на глазах: что надо сделать с зеленым бананом

Не всегда в магазине есть возможность выбрать ярко желтый спелый банан. Не спешите идти дальше – покупайте зеленый и воспользуйтесь этим лайфхаком.

Не секрет, что бананы срывают еще зелеными, а созревают они при транспортировке. Что делать, если вы приобрели бананы еще зеленого цвета – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Moje gotowanie.

Читайте также От удивления откроют рот: что принести вместо бутылки вина, когда идете в гости

Как заставить банан быстро созреть?

Есть несколько способов сделать зеленые бананы сладкими. Самый легкий – просто положить целые бананы с кожурой в духовку и нагревать несколько минут. Начните с 3 минут – этого времени должно быть достаточно. Попробуйте фрукт после этого лайфхака – он будет идеально сладким!

Зеленые бананы можно быстро сделать сладкими / Фото Pixabay

Также можно завернуть кончик банана в фольгу. Бананы выделяют этилен, который и отвечает за их созревание. Обернутый в фольге банан созреет очень быстро.

Кстати, найти бананы, мандарины и другие фрукты по лучшим ценам можно на Prom. А еще различные средства для кухни и кучу всего остального. Если оформите подписку Smart – доставка с Прома будет бесплатная.

Какой еще способ можно попробовать?

Также вы можете поставить бананы рядом с яблоками. Так фрукты тоже быстро созреют, советует портал Everyday Health.

Причина та же – яблоки выделяют много этилена. Именно поэтому эти фрукты не советуют хранить рядом, но когда речь идет о зеленых бананах, то этот трюк пригодится.

Какие лайфхаки стоит попробовать?