Созреет просто на глазах: что надо сделать с зеленым бананом
- Для быстрого созревания бананов можно поместить их в духовку на несколько минут или завернуть кончик в фольгу.
- Расположение бананов рядом с яблоками способствует их быстрому созреванию из-за выделения этилена.
Не всегда в магазине есть возможность выбрать ярко желтый спелый банан. Не спешите идти дальше – покупайте зеленый и воспользуйтесь этим лайфхаком.
Не секрет, что бананы срывают еще зелеными, а созревают они при транспортировке. Что делать, если вы приобрели бананы еще зеленого цвета – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Moje gotowanie.
Как заставить банан быстро созреть?
Есть несколько способов сделать зеленые бананы сладкими. Самый легкий – просто положить целые бананы с кожурой в духовку и нагревать несколько минут. Начните с 3 минут – этого времени должно быть достаточно. Попробуйте фрукт после этого лайфхака – он будет идеально сладким!
Зеленые бананы можно быстро сделать сладкими / Фото Pixabay
Также можно завернуть кончик банана в фольгу. Бананы выделяют этилен, который и отвечает за их созревание. Обернутый в фольге банан созреет очень быстро.
Какой еще способ можно попробовать?
Также вы можете поставить бананы рядом с яблоками. Так фрукты тоже быстро созреют, советует портал Everyday Health.
Причина та же – яблоки выделяют много этилена. Именно поэтому эти фрукты не советуют хранить рядом, но когда речь идет о зеленых бананах, то этот трюк пригодится.
Частые вопросы
Какие способы рекомендуют для быстрого созревания зеленых бананов?
Существует несколько способов: положить бананы с кожурой в духовку на несколько минут, завернуть кончик банана в фольгу, или поставить бананы рядом с яблоками - все эти методы ускоряют процесс созревания благодаря выделению этилена.
Как духовка помогает бананам быстро стать сладкими?
Помещение бананов в духовку на три минуты позволяет им быстро созреть и стать сладкими - это происходит благодаря теплу, которое стимулирует выделение этилена.
Почему яблоки помогают бананам созревать быстрее?
Яблоки выделяют много этилена, который способствует созреванию других фруктов. Поэтому, размещая зеленые бананы рядом с яблоками, можно ускорить их созревание.
