Дозріє просто на очах: що треба зробити з зеленим бананом
- Для швидкого дозрівання бананів можна помістити їх у духовку на кілька хвилин або загорнути кінчик у фольгу.
- Розташування бананів поруч із яблуками сприяє їх швидкому дозріванню через виділення етилену.
Не завжди в магазині є можливість обрати яскраво жовтий стиглий банан. Не поспішайте йти далі – купуйте зелений та скористайтеся цим лайфхаком.
Не секрет, що банани зривають ще зеленими, а достигають вони при транспортуванні. Що робити, якщо ви придбали банани ще зеленого кольору – розповідає 24 Канал з посиланням на Moje gotowanie.
Як змусити банан швидко достигнути?
Є кілька способів зробити зелені банани солодкими. Найлегший – просто покласти цілі банани зі шкіркою в духовку та нагрівати кілька хвилин. Почніть з 3 хвилин – цього часу повинно бути достатньо. Спробуйте фрукт після цього лайфхака – він буде ідеально солодким!
Зелені банани можна швидко зробити солодкими / Фото Pixabay
Також можна загорнути кінчик банана у фольгу. Банани виділяють етилен, який і відповідає за їх дозрівання. Обгорнутий у фользі банан достигне дуже швидко.
Який ще спосіб можна спробувати?
Також ви можете поставити банани поруч із яблуками. Так фрукти теж швидко достигнуть, радить портал Everyday Health.
Причина та сама – яблука виділяють багато етилену. Саме тому ці фрукти не радять зберігати поруч, але коли мова йде про зелені банани, то цей трюк стане у пригоді.
Які лайфхаки варто спробувати?
