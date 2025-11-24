Без бытовой химии и лишних усилий: как быстро почистить ковер, чтобы стал как новый

Конечно, большинство людей регулярно пылесосят пол и ковры, чтобы избавляться от пыли. А это очень важно – ведь ковер может удерживать пыли больше, чем его настоящий вес.

Чистка ковра – это важное, но непростое задание, которое многие откладывают до последнего. Но медлить с ним не стоит, если вы хотите, чтобы ковры служили вам как можно дольше, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Как почистить ковер от пятен прямо на полу?

К счастью, для того, чтобы поддерживать чистоту ковра, снимать его с пола и выбивать на улице совсем необязательно. Достаточно будет качественной чистки на полу с несколькими простыми средствами. Поэтому первое, что нужно сделать – это тщательно пропылесосить ковер, или просто замести его. Пройдитесь по местам с высокой проходимостью несколько раз, а также используйте резиновую щетку или мокрую резиновую перчатку, чтобы собрать шерсть домашних животных.

Кроме того, вот что нужно помнить – если что-то разлилось на ковер, лучшее время для точечной уборки – это сразу же после того, как образовалось загрязнение. Нанесите средство для выведения пятен на часть ковра, чтобы обработать их, а потом почистите. А для того, чтобы убрать стойкие пятна от грязи или пищи, можно использовать тупую часть ножа, чтобы отодрать твердые частицы.

Но что делать, если вы не хотите использовать у себя дома бытовую химию? Натуральные методы очистки ковра стоит рассмотреть в случае, если у вас дома есть маленькие дети или домашние животные. И, кроме того, что эти способы дешевые и безопасные, они также чрезвычайно эффективны, пишет Wirecutter.

Уксус

Уксус нужно развести с втрое большим количеством холодной воды и наполнить бутылку с пульверизатором этой смесью. Распылите ее на ковер и дайте раствору впитаться в течение пяти минут, а уже после этого можно браться за щетку и начинать очистку ковра.

Пищевая сода и соль

Прежде всего также нужно пропылесосить ковер, чтобы удалить максимум пыли. А вот после этого в миске нужно смешать равное количество соли и соды, а потом обильно посыпать ковер этой смесью.

Впоследствии участок, который вы собираетесь чистить, сбрызните водой из распылителя и используйте щетку, чтобы втереть пищевую соду в волокна. Зато соль будет работать как абразив и сможет удалить крупные частицы загрязнения. Двигайтесь в одном направлении, а потом под углом в 90 градусов, чтобы поднять ворс ковра.

После этого удалите остатки соды и соли пылесосом или старыми полотенцами и тряпками.

