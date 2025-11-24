Без побутової хімії та зайвих зусиль: як швидко почистити килим, щоб став як новий

Звісно, більшість людей регулярно пилососять підлогу та килими, аби позбуватися пилу. А це дуже важливо – адже килим може втримувати пилу більше, ніж його справжня вага.

Чищення килима – це важливе, але непросте завдання, яке чимало людей відкладають до останнього. Та зволікати з ним не варто, якщо ви хочете, аби килими служили вам якомога довше, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Як почистити килим від плям прямо на підлозі?

На щастя, для того, аби підтримувати чистоту килима, знімати його з підлоги та вибивати на вулиці зовсім необов'язково. Достатньо буде якісного чищення на підлозі з кількома простими засобами. Тож перше, що потрібно зробити – це ретельно пропилососити килим, або ж просто замести його. Пройдіться по місцях з високою прохідністю кілька разів, а також використайте гумову щітку чи мокру гумову рукавицю, аби зібрати шерсть домашніх тварин.

Окрім того, ось що потрібно пам'ятати – якщо щось розлилося на килим, найкращий час для точкового прибирання – це одразу ж після того, як утворилося забруднення. Нанесіть засіб для виведення плям на частину килима, аби обробити їх, а тоді почистьте. А для того, аби прибрати стійкі плями від бруду чи їжі, можна використати тупу частину ножа, аби відідрати тверді частинки.

Але що робити, якщо ви не хочете використовувати у себе вдома побутову хімію? Натуральні методи очищення килима варто розглянути у випадку, якщо у вас вдома є маленькі діти чи домашні тварини. І, окрім того, що ці способи дешеві та безпечні, вони також надзвичайно ефективні, пише Wirecutter.

Оцет

Оцет потрібно розвести з втричі більшою кількістю холодної води та наповнити пляшку з пульверизатором цією сумішшю. Розпиліть її на килим та дайте розчину ввібратися протягом п'яти хвилин, а вже після цього можна братися за щітку та починати очищення килима.

Харчова сода та сіль

Передусім також потрібно пропилососити килим, аби видалити максимум пилу. А ось після цього в мисці потрібно змішати рівну кількість солі та соди, а тоді рясно посипати килим цією сумішшю.

Згодом ділянку, яку ви збираєтеся чистити, збризніть водою з розпилювача та використовуйте щітку, аби втерти харчову соду у волокна. Натомість сіль працюватиме як абразив і зможе видалити великі часточки забруднення. Рухайтеся в одному напрямку, а тоді під кутом у 90 градусів, аби підняти ворс килима.

Після цього видаліть залишки соди та солі пилососом або ж старими рушниками й ганчірками.

