Не уксусом и не содой: вот чем чистить духовку от жира, чтобы блестела
- Для чистки духовки от жира можно использовать крем для бритья, который растворяет грязь и жир за пол часа.
- После нанесения крема, духовку следует протереть влажной тряпкой и разогреть, чтобы устранить запахи химии.
Жирная духовка – это вечная проблема на кухне, с которой не хочется иметь дело никому. И именно поэтому многие люди забрасывают эту задачу, пока слой грязи не становится действительно критическим, и привычные чистящие средства уже не помогают.
Многие хозяйки не любят использовать бытовую химию на своей кухне, и поэтому для чистки жира прибегают к различным хитростям и народным средствам – например, уксуса или пищевой соды. И несмотря на то, что они действительно работают, есть еще одна вещь, которая поможет отмыть духовку до блеска за считанные минуты, пишет Express.
Чем можно отмыть жир с духовки?
Единственное средство, что нужно для чистки духовки от жира уже, скорее всего, есть у вас дома – однако не на кухне, а в ванной. И это самый обычный крем для бритья. Большинству людей даже в голову не придет использовать крем таким образом – впрочем, он творит настоящие чудеса на кухне и может справиться даже с застарелыми и сложными пятнами, пишет The Kitchn.
Все, что нужно сделать – это равномерно опрыскать дверцу, стороны и дно духовки пеной для бритья и убедиться, что все участки, покрыты жиром, покрыты средством. После этого оставьте пену где-то на полчаса, чтобы она успела растворить грязь и жир. И уже после завершения этого времени нужно энергично потереть стенки духовки щеткой.
Пена для бритья может размягчить жир / Фото Pexels
Протрите всю духовку насухо влажной тряпкой. Но это еще не конец очистки: не забудьте разогреть духовку один раз, пока она остается пустой – именно этот трюк помогает уничтожить все посторонние запахи химии и средств для уборки, чтобы они не перенеслись на ваши блюда.
Интересно! Но пищевую соду и уксус все еще можно и нужно использовать: мягкая абразивная текстура соды помогает справиться с особо стойкими, засохшими остатками пищи и обычно дает результат уже через 15 минут.
