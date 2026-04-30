Опрыскайте этим настоем муравейник: из него убежит каждый муравей

Муравьи способны вредить саду, поскольку разводят тлю. Тля высасывает сок у растений, повреждает корневую систему саженцев и портит ягоды и цветы. Именно поэтому дачники ищут способы, которые помогут избавиться от муравьев.

Отпугнуть муравьев из сада, огорода или клумбы достаточно просто, пишет Interia Kobieta. Существует естественный способ борьбы с ними, который является эффективным и безопасным. Речь идет о чесночном настое.

Как сделать чесночный настой от муравьев?

Чеснок действует как природный репеллент, поскольку имеет сильный и интенсивный аромат, который дезориентирует насекомых. Для его приготовления нужно залить несколько зубчиков чеснока кипятком, дать настояться 15 минут, а тогда довести до кипения.

После остывания настой нужно перелить в пульверизатор и опрыскать этим средством муравейник. Для лучшего результата можно использовать лимонный сок или яблочный уксус.



Муравейник надо опрыскать чесночным настоем / Фото из Википедии

Кроме этого чесночного настоя, можно использовать и другие средства. Это может быть раствор уксуса и воды или смесь пищевой соды и сахарной пудры. Каждый из этим вариантов является одинаково эффективным.

Можно даже посыпать в отдельных местах сильно пахнущие специи – корицу или гвоздику, которые также могут отпугнуть насекомых.

В конце концов, дачники советуют посадить в саду перечную мяту, лаванду, тимьян, розмарин или базилик. Эти растения муравьи не переносят из-за резкого аромата. Вывести муравьев с участка можно даже без дорогих химикатов. Нужен только чеснок или высадка определенных растений.

Также избавиться от муравьев можно благодаря средству с действующим веществом имидаклоприд – такие препараты применяют против тли или личинок майского жука, говорится на ютуб-канале "Дача агронома". Нужно взять дозу препарата, рассчитанную на 10 литров воды и развести в 1 литре воды.

Тогда надо рассыпать сахар тонким слоем на бумаге, а после этого обработать приготовленным раствором. Далее на время оставьте сахар для высыхания, а после этого – пересыпьте в удобную емкость. Готовую приманку рассыпают в тех местах, где часто появляются муравьи или у входов в муравейники.

Как бороться с другими вредителями?

К примеру, уксус смешанный с водой можно использовать для отпугивания кротов. Раствор имеет резкий и неприятный запах, поэтому его заливают в кротовые норы.

А вот посадка лаванды, розмарина, кошачьей мяты, пижмы и бархатцев помогает отпугнуть клещей. Растения содержат интенсивные эфирные масла, запах которых клещи не переносят.