Опрыскайте этим настоем муравейник: из него убежит каждый муравей
- Чесночный настой, приготовленный путем заливания зубчиков чеснока кипятком, является эффективным природным средством для отпугивания муравьев.
- Дополнительные методы борьбы с муравьями включают использование специй, высадку ароматических растений или применение препаратов с имидаклопридом.
Муравьи способны вредить саду, поскольку разводят тлю. Тля высасывает сок у растений, повреждает корневую систему саженцев и портит ягоды и цветы. Именно поэтому дачники ищут способы, которые помогут избавиться от муравьев.
Отпугнуть муравьев из сада, огорода или клумбы достаточно просто, пишет Interia Kobieta. Существует естественный способ борьбы с ними, который является эффективным и безопасным. Речь идет о чесночном настое.
Читайте также Посадите это вокруг дома: кроты и змеи даже не приблизятся
Как сделать чесночный настой от муравьев?
Чеснок действует как природный репеллент, поскольку имеет сильный и интенсивный аромат, который дезориентирует насекомых. Для его приготовления нужно залить несколько зубчиков чеснока кипятком, дать настояться 15 минут, а тогда довести до кипения.
После остывания настой нужно перелить в пульверизатор и опрыскать этим средством муравейник. Для лучшего результата можно использовать лимонный сок или яблочный уксус.
Муравейник надо опрыскать чесночным настоем / Фото из Википедии
Кроме этого чесночного настоя, можно использовать и другие средства. Это может быть раствор уксуса и воды или смесь пищевой соды и сахарной пудры. Каждый из этим вариантов является одинаково эффективным.
Можно даже посыпать в отдельных местах сильно пахнущие специи – корицу или гвоздику, которые также могут отпугнуть насекомых.
В конце концов, дачники советуют посадить в саду перечную мяту, лаванду, тимьян, розмарин или базилик. Эти растения муравьи не переносят из-за резкого аромата. Вывести муравьев с участка можно даже без дорогих химикатов. Нужен только чеснок или высадка определенных растений.
Также избавиться от муравьев можно благодаря средству с действующим веществом имидаклоприд – такие препараты применяют против тли или личинок майского жука, говорится на ютуб-канале "Дача агронома". Нужно взять дозу препарата, рассчитанную на 10 литров воды и развести в 1 литре воды.
Тогда надо рассыпать сахар тонким слоем на бумаге, а после этого обработать приготовленным раствором. Далее на время оставьте сахар для высыхания, а после этого – пересыпьте в удобную емкость. Готовую приманку рассыпают в тех местах, где часто появляются муравьи или у входов в муравейники.
Как бороться с другими вредителями?
К примеру, уксус смешанный с водой можно использовать для отпугивания кротов. Раствор имеет резкий и неприятный запах, поэтому его заливают в кротовые норы.
А вот посадка лаванды, розмарина, кошачьей мяты, пижмы и бархатцев помогает отпугнуть клещей. Растения содержат интенсивные эфирные масла, запах которых клещи не переносят.
