Не уксусом: чем на самом деле надо смягчить полотенца и вывести накипь
- Лимонная кислота эффективно очищает чайники от накипи, мягкие полотенца, чашки от пятен чая, и душевые лейки.
- Лимонная кислота может заменить уксус, поскольку не имеет запаха и является действенным средством для экологической уборки.
Многие люди считают уксус универсальным эко-средством для уборки. Впрочем, ему на замену пришел еще один экономный ингредиент, который работает ничем не хуже. Во многих случаях он еще и даже эффективнее.
Многие хозяйки используют лимонную кислоту во многих случаях и результат действительно впечатляет, пишет Express. Довольно часто для натуральной уборки выбирают уксус вместо химических средств, однако лимонная кислота тоже имеет очищающее действие и хорошо справляется с накипью, пятнами и неприятными запахами.
Читайте также Британские хозяйки добавляют зубную пасту в стиральную машину: в этом есть неочевидная польза
Что очищает лимонная кислота?
Очистка чайника от накипи
Чтобы вернуть чайнику чистоту, надо добавить 2 столовые ложки лимонной кислоты и залить водой на четверть объема. Важно только не дать больше воды, иначе действие потеряется. Далее надо включить чайник и дождаться закипания.
Мягкие полотенца без уксуса
Ранее для смягчения жестких полотенец использовался уксус, но лимонная кислота работает еще лучше. Если полотенца сильно забиты, то их надо лишь смочить в воде с четвертью стакана кислоты. В противном случае средство надо добавить в стиральную машину вместе с небольшим количеством обычного порошка. После стирки ткань станет приятной на ощупь.
Лимонная кислота улучшает полотенца / Фото Pexels
Чашки для чая без пятен
Темный налет от чая не всегда исчезает от обычного мытья посуды. Нужно засыпать в чашку столовую ложку лимонной кислоты и залить кипятком. Надо подождать несколько минут и даже застарелые пятна отойдут сами. Далее надо лишь сполоснуть и вымыть, как обычно.
Душевая лейка без накипи
Лимонную кислоту можно использовать для очистки душевых леек. Если она снимается, то надо замочить ее на 10 минут в горячей воде с двумя столовыми ложками кислоты.
Некоторые хозяйки говорят, что лимонная кислота способна заменить уксус. Она не содержит запаха и действительно является действенным.
Что нельзя мыть уксусом?
Уксус не рекомендуется для мытья столешниц из гранита, мрамора, деревянных поверхностей, пола, бытовой техники, металлической посуды, раковин и посудомоечных машин из-за риска повреждения, пишет Eating Well. Для стирки подходит дистиллированный 5% уксус, но его частое использование может повредить резиновые детали стиральной машины.
Какие еще советы являются полезными?
Не стоит стирать в стиральной машине очень грязную одежду, подушки из твердой пены, тяжелые одеяла, одежда с пометкой "только химчистка", вещи с расстегнутыми молниями, одежда с вещами в карманах, и кожаная одежда.
Чистка батарей феном для волос может значительно повысить их эффективность, выдувая пыль и ворс, накопившийся внутри.
Частые вопросы
Какие преимущества имеет использование лимонной кислоты для очистки?
Лимонная кислота обладает очищающим действием, хорошо справляется с накипью, пятнами и неприятными запахами, и не содержит запаха, в отличие от уксуса.
Как использовать лимонную кислоту для очистки чайника от накипи?
Чтобы очистить чайник от накипи, нужно добавить 2 столовые ложки лимонной кислоты, залить водой на четверть объема чайника, включить чайник и дождаться закипания.
Можно ли заменить уксус лимонной кислотой для смягчения полотенец?
Так, лимонная кислота может заменить уксус для смягчения полотенец, поскольку она работает еще лучше, делая ткань приятной на ощупь после стирки.