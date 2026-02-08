Не уксусом: чем на самом деле надо смягчить полотенца и вывести накипь

Многие люди считают уксус универсальным эко-средством для уборки. Впрочем, ему на замену пришел еще один экономный ингредиент, который работает ничем не хуже. Во многих случаях он еще и даже эффективнее.

Многие хозяйки используют лимонную кислоту во многих случаях и результат действительно впечатляет, пишет Express. Довольно часто для натуральной уборки выбирают уксус вместо химических средств, однако лимонная кислота тоже имеет очищающее действие и хорошо справляется с накипью, пятнами и неприятными запахами.

Читайте также Британские хозяйки добавляют зубную пасту в стиральную машину: в этом есть неочевидная польза

Что очищает лимонная кислота?

Очистка чайника от накипи

Чтобы вернуть чайнику чистоту, надо добавить 2 столовые ложки лимонной кислоты и залить водой на четверть объема. Важно только не дать больше воды, иначе действие потеряется. Далее надо включить чайник и дождаться закипания.

Мягкие полотенца без уксуса

Ранее для смягчения жестких полотенец использовался уксус, но лимонная кислота работает еще лучше. Если полотенца сильно забиты, то их надо лишь смочить в воде с четвертью стакана кислоты. В противном случае средство надо добавить в стиральную машину вместе с небольшим количеством обычного порошка. После стирки ткань станет приятной на ощупь.



Лимонная кислота улучшает полотенца / Фото Pexels

Чашки для чая без пятен

Темный налет от чая не всегда исчезает от обычного мытья посуды. Нужно засыпать в чашку столовую ложку лимонной кислоты и залить кипятком. Надо подождать несколько минут и даже застарелые пятна отойдут сами. Далее надо лишь сполоснуть и вымыть, как обычно.

Душевая лейка без накипи

Лимонную кислоту можно использовать для очистки душевых леек. Если она снимается, то надо замочить ее на 10 минут в горячей воде с двумя столовыми ложками кислоты.

Некоторые хозяйки говорят, что лимонная кислота способна заменить уксус. Она не содержит запаха и действительно является действенным.

Что нельзя мыть уксусом?

Уксус не рекомендуется для мытья столешниц из гранита, мрамора, деревянных поверхностей, пола, бытовой техники, металлической посуды, раковин и посудомоечных машин из-за риска повреждения, пишет Eating Well. Для стирки подходит дистиллированный 5% уксус, но его частое использование может повредить резиновые детали стиральной машины.

Какие еще советы являются полезными?