Не оцтом: чим насправді треба пом'якшити рушники й вивести накип

Багато людей вважають оцет універсальним еко-засобом для прибирання. Втім, йому на заміну прийшов ще один економний інгредієнт, який працює нічим не гірше. У багатьох випадках він ще й навіть ефективніший.

Чимало господинь використовують лимонну кислоту в багатьох випадках і результат справді вражає, пише Express. Досить часто для натурального прибирання обирають оцет замість хімічних засобів, проте лимонна кислота теж має очищувальну дію та добре справляється з накипом, плямами й неприємними запахами.

Читайте також Британські господині додають зубну пасту в пральну машину: в цьому є неочевидна користь

Що очищує лимонна кислота?

Очищення чайника від накипу

Щоб повернути чайнику чистоту, треба додати 2 столові ложки лимонної кислоти й залити водою на чверть об’єму. Важливо лише не дати більше води, бо інакше дія втратиться. Далі треба увімкнути чайник та дочекатися закипання.

М’які рушники без оцту

Раніше для пом’якшення жорстких рушників використовувався оцет, але лимонна кислота працює ще краще. Якщо рушники сильно забиті, то їх треба лише змочити у воді з чвертю склянки кислоти. В іншому випадку засіб треба додати в пральну машину разом з невеликою кількістю звичайного порошку. Після прання тканина стане приємною на дотик.



Лимонна кислота покращує рушники / Фото Pexels

Чашки для чаю без плям

Темний наліт від чаю не завжди зникає від звичайного миття посуду. Потрібно засипати в чашку столову ложку лимонної кислоти й залити окропом. Треба зачекати кількаи хвилин й навіть застарілі плями відійдуть самі. Далі треба лише сполоснути й вимити, як зазвичай.

Душова лійка без накипу

Лимонну кислоту можна використати для очищення душових лійок. Якщо вона знімається, то треба замочити її на 10 хвилин у гарячій воді з двома столовими ложками кислоти.

Деякі господині кажуть, що лимонна кислота здатна замінити оцет. Вона не містить запаху та справді є дієвим.

Що не можна мити оцтом?

Оцет не рекомендується для миття стільниць з граніту, мармуру, дерев'яних поверхонь, підлоги, побутової техніки, металевого посуду, раковин та посудомийних машин через ризик пошкодження, пише Eating Well. Для прання підходить дистильований 5% оцет, але його часте використання може пошкодити гумові деталі пральної машини.

Які ще поради є корисними?