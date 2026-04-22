Быстро и просто: вот как легко избавиться от запаха пота с вещей

Иногда даже после стирки чистые вещи могут иметь довольно неприятный запах. Иногда обычной стирки недостаточно, чтобы полностью избавиться от неприятного запаха.

Чтобы избавиться от неприятного запаха, вещи нужно предварительно обработать, пишет Martha Stewart. Лучше всего с этим способны справиться пищевая сода и уксус. Они помогают нейтрализовать запахи и очистить ткань.

Как вывести запах пота с вещей?

Сода уменьшает кислотные запахи и очищает ткань, а уксус расщепляет остатки и работает как природный смягчитель.

Сначала нужно сделать густую смесь из соды и воды, нанеся на проблемные участки – обычно это зона под мышками.

Пасту нужно оставить на 30 минут, чтобы она впитала запахи, а дальше одежду можно стирать в обычном режиме. Чтобы еще больше усилить эффект и нейтрализовать запахи можно добавить половину стакана белого уксуса.

Еще один способ – замачивания. Для этого нужно смешать уксус с водой в пропорции 1:4 и погрузить одежду в раствор. Когда вещи полностью пропитаются, через 30 минут их можно доставать и стирать. Метод помогает растворить остатки и избавиться от бактерий, которые вызывают запах.



Сода и уксус выводят плохой запах / Фото Pexels

Уксус и сода также выводят плохой запах из стиральной машинки, пишет Express. Вам понадобится обычная пищевая сода, которую нужно высыпать в барабан и запустить стиральную машину с горячим циклом стирки. Сода поможет расщепить остатки моющих средств и плохой запах.

Далее в отсек для порошка или смягчителя добавьте немного белого уксуса. Средство выводит известковые наслоения и помогает удалить неприятный аромат.

Почему одежда имеет неприятный запах?

Сам по себе пот почти не имеет запаха, потому что состоит из воды. Неприятный аромат появляется из-за бактерий, которые живут на коже. Они активно размножаются в теплой и влажной среде, расщепляя компоненты пота, образуя запах.

Вместе с потом эти бактерии попадают на ткань, где и могут задерживаться надолго. Особенно это касается синтетических материалов, которые хуже "дышат" и создают благоприятные условия для микроорганизмов.

Как сохранить свежесть одежды?

Чтобы избежать появления неприятного запаха, следует придерживаться нескольких простых правил.

Не откладывайте стирку

Потные вещи лучше не оставлять надолго в корзине, потому что влажная среда размножает бактерии еще больше. Если нет возможности постирать одежду сразу, то нужно вещам дать высохнуть на воздухе.

Выбирайте правильную температуру

Значение имеет и температура воды. Синтетические материалы лучше стирать в холодной воде, чтобы не закрепить белковые пятна. А вот натуральные ткани – хлопок или лен лучше стирать в теплой воде, которая эффективнее справляется с жиром и загрязнениями.

Какие еще есть лайфхаки?