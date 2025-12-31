Как избавиться от разлитого воска от свечи: результат удивит
- Для удаления воска с ткани используйте тупой предмет для снятия застывшего воска и теплый утюг для всасывания остатков в бумажное полотенце.
- С деревянной мебели воск снимается неметаллическим инструментом, а остатки удаляются маслом для древесины и полиролью для блеска.
Капля воска имеет способность вытекать из свечи, поэтому может запятнать стол, ковер или скатерть. Чтобы не скрести безрезультатно поверхности или текстиль, советуем узнать, как безопасно избавиться от воска без повреждений.
В новогодние праздники свечи есть чуть ли не в каждом доме, потому что идеально ассоциируются с теплом и домашним уютом, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Самой большой ошибкой является протирание воска, когда он еще теплый, потому что тогда он еще глубже проникает в материал и оставляет устойчивый след.
Читайте также Вот насколько часто следует стирать пижаму: большинство людей делают ошибку
Сначала надо дождаться, когда воск полностью станет твердым. Мягкий воск при прикосновении быстро впитывается в поры поверхности и волокна ткани. Несколько действенных советов помогут без проблем избавиться от воска.
Как вывести воск от свечи?
С ткани
После застывания воска на одежде или скатерти, его нужно снять тупым предметом – ложкой или пластиковой карточкой. А вот остатки уже удаляются теплом. Надо накрыть пятно бумажным полотенцем с обеих сторон ткани и немного прогреть утюгом, чтобы расплавленный воск впитался в бумагу.
С ковра и мягкой мебели
Воск застревает в волокнах ковров, поэтому после снятия остатки надо убрать с помощью умеренного тепла и абсорбирующего материала, к примеру, белой хлопчатобумажной ткани. После очистки поверхность надо протереть мягким моющим средством.
Воск от свечи легко отчистить / Фото Frepik
С деревянной мебели и паркета
Затвердевший воск нужно снять мягким неметаллическим инструментом. Если на поверхности останется след от воска, то можно воспользоваться маслом для древесины, а полироль вернет блеск.
Со стекла, керамики и камня
С этих поверхностей воск удаляется очень просто. После застывания его нужно снять, а остатки вытереть влажной тряпкой.
Из стеклянных банок
Свечи часто держат в стеклянных банках, но удалить остатки воска оттуда не очень то и просто. Специалисты говорят, что быстро размягчает воск обычная горячая вода, а остатки убирают спиртом или мягким моющим средством.
При очистке воска не стоит использовать острые предметы и агрессивные растворители. Используя правильные методы, можно сохранить вещи в идеальном состоянии.
К слову, кофейная гуща может использоваться для очистки кастрюль и сковородок, ее зернистая структура помогает удалить грязь без повреждения покрытия, пишет Better Homes & Gardens. Для эффективной очистки слива рекомендуется использовать соду, уксус и моющее средство для растворения жира.
Какие есть еще интересные советы?
Блогер Богдан Волынский поделился способом выведения кухонной моли с помощью пластиковой бутылки, соли, соды и гвоздики.
Лимонная кислота является эффективным натуральным средством для очистки унитаза от известкового налета и мочевого камня.
Частые вопросы
Почему не рекомендуется вытирать воск, когда он еще теплый?
Вытирать воск, когда он еще теплый, не рекомендуется, так как он может глубже проникать в материал и оставлять стойкий след – именно поэтому лучше дождаться его полного затвердевания.
Как удалить воск с ткани без повреждений?
Сначала нужно дождаться, когда воск полностью застынет, а затем снять его тупым предметом, таким как ложка или пластиковая карточка. Остатки удаляются теплом – надо накрыть пятно бумажным полотенцем с обеих сторон ткани и прогреть утюгом, чтобы воск впитался в бумагу.
Какой метод рекомендуется для очистки воска с керамики и камня?
Для очистки воска с керамики и камня нужно дождаться, когда он застынет, а затем снять его. Остатки вытирают влажной тряпкой, что делает процесс удаления очень простым.