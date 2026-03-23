Несколько кусочков в чайник – и накипь исчезнет: забытый лайфхак от бабушек
- Для удаления накипи из чайника можно использовать кусочки лимона или лимонную кислоту, которые растворяют отложения благодаря кислоте.
- Альтернативно, можно использовать пищевую соду, добавив ее к воде, вскипятить и оставить настаиваться для растворения накипи.
Со временем в чайнике появляется накипь. Это происходит почти во всех случаях, где есть жесткая вода, содержащая много минералов. Из-за того, что отложения кальция и магния оседают на стенках и дне, то и напитки могут иметь неприятный привкус.
Чтобы сохранить качество воды и вкус чая или кофе, чайник нужно регулярно очищать, пишет Express.
Читайте также Накипь начнет отваливаться: какое кухонное средство очистит детали стиральной машины
Чем вывести накипь из чайника?
Вместо специальных химических средств можно выбрать домашний метод, который также является эффективным и надежным. Речь идет о применении обычного лимона. Эксперт по клинингу Мари Робинсон рассказала, что нужно лишь наполнить чайник водой, бросив внутрь несколько кусочков лимона.
Цитрусовый фрукт хорошо растворяет накипь благодаря содержанию кислоты. Достаточно 5 кусочков лимона с кожурой, которые надо оставить в чайнике после закипания примерно на 20 минут. За это время кислота начнет активно действовать, поэтому отложения отпадут от стенок.
Лимон быстро выводит накипь из чайника / Фото Pexels
Некоторые используют уксус, однако он оставляет резкий запах, то чайник после этого метода надо несколько раз ополаскивать.
Если же лимона нет, то его можно заменить лимонной кислотой. В таком случае будет достаточно лишь двух столовых ложек. После кипячения раствор нужно вылить, а чайник еще раз прокипятить уже с чистой водой, чтобы убрать остатки.
Чем еще вывести накипь из чайника?
Ресурс Good Housekeeping советует воспользоваться пищевой содой. Этот метод также подходит для удаления накипи. Нужно насыпать в чайник 1 – 2 чайные ложки пищевой соды, а потом давать воды до половины чайника.
Все содержимое доведите до кипения, а потом доди дайте смеси настояться 20 минут. Аналогично предыдущему методу – сполосните чайник водой и еще дополнительно протрите дно губкой или мягкой тканью. При необходимости сполосните несколько раз, чтобы окончательно удалить все следы от пищевой соды.
Что еще стоит прочитать?
Лимон в духовке помогает очищать жирные пятна благодаря природной кислоте и пару, что облегчает удаление загрязнений.
Кольцо на шампуре предназначено для легкого снятия готового мяса. Завиток на шампуре позволяет равномерно обжаривать мясо, прокручивая шампур на мангале.
Частые вопросы
Как можно очистить чайник от накипи без использования химических средств?
Для очистки чайника от накипи можно использовать обычный лимон. Достаточно наполнить чайник водой, добавить несколько кусочков лимона и довести до кипения. После этого оставить на 20 минут, чтобы кислота растворила накипь.
Есть ли альтернативы использованию лимона для очистки чайника?
Если нет лимона, его можно заменить лимонной кислотой. Для этого нужно добавить две столовые ложки кислоты в чайник, довести до кипения и затем вылить раствор. После этого чайник стоит еще раз прокипятить с чистой водой.
Какие другие домашние средства могут быть использованы для удаления накипи из чайника?
Кроме лимона и лимонной кислоты, для удаления накипи можно использовать пищевую соду. Насыпьте 1-2 чайные ложки соды в чайник, добавьте воду до половины чайника, доведите до кипения и дайте настояться 20 минут. Затем сполосните чайник водой.