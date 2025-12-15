Несмотря на то, что в магазинах продаются специальные химические средства, избавиться от накипи можно благодаря натуральным методам очистки, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Читайте также Забудьте о химии: чем за считанные часы избавиться от многолетнего налета в унитазе
Чем вывести накипь из чайника?
Специалист по клинингу Мари Робинсон рассказала эффективный лайфхак, который является простым, но действенным. Сначала чайник надо наполнить водой, добавить немного лимонного сока и вскипятить.
До речі, знайти електрочайник чи звичайний чайник за найкращими цінами можна на Prom. А ще посуд, каструлі і купу всього для кухні. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.
Кстати, найти тюльпаны или корзины для луковиц по лучшим ценам можно на Prom. А еще саженцы, грунт, инвентарь и кучу всего для сада. Если оформите подписку Smart – доставка с Прома будет бесплатная.
В отличие от уксуса, лимон является более эффективным. Для незначительной накипи будет достаточно половины сока лимона, а для устойчивого – можно использовать целый лимон. Благодаря лимонной кислоте, цитрусовые отчищают чайник не хуже, чем уксус, но имеют преимущество в том, что вместо резкого аромата оставляют приятный, цитрусовый запах.
Обычный лимон убирает налет с чайника / Фото Pexels
Такой лайфхак уже повторили немало хозяек, которые отмечают, что лимонный сок действительно способен вернуть чайнику блеск и удалить накопление осадка.
Если лимона дома нет, тогда вместо него можно воспользоваться двумя столовыми ложками лимонной кислоты. Чайник надо вскипятить с водой, вылить содержимое, а потом еще раз налить свежую воду и прокипятить, чтобы вывести все остатки и едва заметный запах.
Southern Living пишет, что для тех, кто пользуется мягкой водой, очистки раз в месяц будет достаточно. Если же вода жесткая, то стоит проводить процедуру раз в неделю, чтобы не накапливать налет. Чтобы сохранить чайник чистым, остатки после кипячения лучше выливать и использовать фильтрованную воду по возможности.
Какие лайфхаки надо знать?
Для очистки подошвы кроссовок можно использовать можно использовать жидкость для снятия лака, меламиновую губку или зубную пасту.
Кислородный отбеливатель эффективно удаляет известковый налет в душевой кабине, не выделяя резкого запаха.