Один неакуратний жест може призвести до зовсім неприємної ситуації на кухні, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Діани Гологовець. Після подібного казусу пересуватися по кухні стає небезпечно, тому слід негайно діяти, щоб не впасти й не отримати травму від слизької підлоги.

Що робити, якщо розлилася олія?

У своєму відеоролику блогерка поділилася цікавим лайфхаком. Вона зазначила, що розлиту олію можна посипати звичайною сіллю. Вона абсорбує олію, тож прибрати її буде значно легше.

А ще Діана зазначила, що олію з сіллю можна використовувати як скраб під час приймання душу. Таким чином можна зберегти продукти, та ще й відлучити ороговілі клітини шкіри за допомогою абразивних частинок, які містяться в солі.

Як вивести жирну пляму з одягу?

Втім, олія здатна призвести до неприємності не лише на поверхні чи підлозі, але й забруднити одяг. Вивести пляму від олії можна завдяки незвичному засобу, пише британське видання Express. Знадобиться лише звичайна крейда.

Одяг потрібно намочити у воді, а тоді крейдою змастити пляму. Крейда діє як абсорбент, витягуючи жир з тканини. Для кращого ефекту пляму з нанесеною крейдою треба залишити на деякий час, а тоді кинути прати в пральну машинку.

Навіщо олію зберігають в морозилці?