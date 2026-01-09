Холод не пройдет даже в самую большую метель: чем утеплить пластиковые окна

Зима в этом году поразила снегопадом, сильным ветром и довольно значительной минусовой температурой. От погоды страдают не только пешеходы и водители. Даже дома может сильно затягивать холодом, поэтому окна нужно утеплить.

Чаще всего холодный поток воздуха ощущается, когда мы находимся близко к окну, пишет 24 Канал со ссылкой на Sante Plus. Нам может казаться, что дома тепло все равно сохраняется, но если окна продувают, то дом придется еще больше обогревать.

Как сохранить тепло в доме?

Даже пластиковые окна, которые качественнее деревянных, способны пропускать холод. В таком случае стоит прибегнуть к нескольким простым лайфхакам.

Использование пленку с пузырьками

Эффективным решением для изоляции окон от холода является использование пузырьковой пленки, которой часто обертывают пакеты. Именно ее можно наклеить на те места, где пропускается холод. Пленку надо вырезать до размера окна, а потом приклеить к раме.

Применение теплозащитной пленки

Эта пленка очень проста в использовании и поможет утеплить окна на зиму. Пленка сохраняет тепло через свои теплоизоляционные свойства, а приобрести ее можно в обычном магазине со строительными материалами.

Ее наклеивают на внутреннее стекло окна с помощью канцелярского скотча. Эксперты только советуют перед утеплением стекла хорошо все вымыть, чтобы песчинки не портили терморегуляцию.



Утепленные окна сохранят дома тепло / Фото Freepik

Использование уплотнителей для окон

Уплотнители помогают окну лучше прилегать к поверхности и не впускать тепло. Со временем уплотнители на окнах изнашиваются и начинают отходить, поэтому их надо снять и заменить на новые.

А еще стоит знать, что пластиковые окна можно перевести на зимний режим. В таком положении окна будут гораздо плотнее прилегать к оконной раме.

Зачем клеить пищевую пленку на окна?

Пищевая пленка способна выполнять роль дополнительной изоляции, пишет Express. Чаще всего дома теряют тепло через окна, а вот создание дополнительного воздушного барьера помогает удержать тепло внутри. Все, что нужно сделать – это наклеить на рамы тонкую прозрачную пленку. Это можно легко сделать самостоятельно. Пищевая пленка формирует тонкую воздушную прослойку, которая уменьшает сквозняки. Особенно такая действует я полезной в домах без стеклопакета.

Какие есть полезные советы на зиму?