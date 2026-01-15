Смажьте этим обувь перед выходом: она 100% не промокнет на снегу

В этом году зима выдалась довольно снежной, поэтому значительной проблемой является намокание обуви. Влага приводит к сокращению срока службы сапог, поэтому стоит воспользоваться одним простым продуктом, который моментально решит ситуацию.

Постоянное воздействие неблагоприятных погодных условий ухудшают вид обуви и ускоряют износ, пишет 24 Канал со ссылкой на News & Blog. Есть одна надежная защита, которая поможет против промокания и соляных пятен.

Чем защитить обувь от промокания?

Эксперты советуют использовать натуральный пчелиный воск. Он имеет достаточно хорошие водоотталкивающие свойства и создать барьер на поверхности материала. Применение пчелиного воска продлит срок эксплуатации сапог.

Перед обработкой нужно подготовить обувь. Сначала надо очистить грязь, пыль и остатки соли. Лучше всего использовать мягкую щетку или влажную тряпку. После чистки сапогам надо дать высохнуть при комнатной температуре, избегая батарей или обогревателей.

Когда ботинки высохнут, надо взять немного пчелиного воска и разогреть на водяной бане, чтобы он стал мягким. Воском надо осторожно натереть внешнюю поверхность обуви, уделяя внимание сгибам. Слой не должен быть слишком толстым. После нанесения все надо растереть мягкой тканью, чтобы воск впитался в материал.



Пчелиный воск поможет избежать налипания снега на обуви / Фото Pexels

Специалисты не советуют сушить обувь возле отопительных приборов, потому что высокая температура приводит к деформации. Лучше использовать старые газеты или абсорбирующие вставки, которые поглощают влагу изнутри.

Замшу и набук нельзя обрабатывать воском. Для этих материалов есть специальные водоотталкивающие спреи, которые создают невидимый защитный слой.

Пчелиный воск – это еще и экономный вариант, поэтому не придется тратить средства на специализированные средства. Воск становится идеальным барьером против соли, воды и грязи, поэтому его можно использовать до конца сезона.

К слову, обычный черный перец может согреть ноги, если положить горошины в носок и в центральную часть стопы, пишет Telegraf. Этот трюк используют туристы и альпинисты для улучшения кровообращения и сохранения тепла ног. Горошины нужно положить в носок и в центральную часть стопы. Несмотря на то, что горошинки жесткие, они достаточно маленькие, поэтому не нанесут дискомфорта. Кроме того, перчинки делают массаж и влияют на мелкие точки на стопах.

Какие еще советы полезно знать?