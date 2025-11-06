Эксперты из сантехнической компании рассказали о легком решении проблемы, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Вам нужно лишь обычное средство для мытья посуды и горячая вода.

Чем пробить забитые трубы?

Жир и масло являются врагами для кухонной трубы. Когда горячий жир попадает в раковину, то кажется, что он жидкий и безвредный. Но как только он становится холодным, то сразу затвердевает и прилипает к стенкам трубы. На этой липкой массе накапливаются остатки пищи, мыльный налет и грязь, которые образуют прочную пробку.

Для разблокировки трубы залейте кипяток в трубу, смешанный со средством для мытья посуды. Горячая вода размягчит жир, а моющее средство его расщепит, поэтому это позволит отложению на трубе легко смыться.

Чтобы избежать засорения раковины, эксперты рекомендуют придерживаться нескольких привычек.

Не выливайте жир и масло в раковину;

Перед мытьем протирайте посуду салфеткой, чтобы убрать остатки пищи;

В сливе используйте фильтры, которые накапливают твердые частицы.

Пользователь тиктоку показал интересный лайфхак разблокировки канализации, который совсем ничего не стоит, пишет Mirror. Чтобы вода начала легко стекать из раковины, он положил руку на отверстие пробки и двигал ею вверх-вниз, имитируя использование вантуза. После нескольких секунд вода начала легко стекать.

Как легко пробить забитую раковину: смотрите видео

