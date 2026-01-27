Почему перед деревьями стоит рассыпать древесную золу и как она влияет на урожай

Древесная зола – это полноценный ресурс, который работает не хуже магазинных подкормок. Особенно тогда, когда речь идет о плодовых деревьях!

Пепел постепенно меняет почву, делает ее более пригодной для корней, информирует Obi. Такой компост создает условия, при которых дерево само начинает работать на урожай.

Интересно Положите это в курятник – и не надо обогревателя: секрет опытных хозяев

Зачем рассыпают древесную золу?

Пепел является естественным источником калия, кальция, фосфора и магния. Именно эти элементы отвечают за формирование завязи, вкус плодов и общую выносливость дерева.

Калий помогает плодам наливаться, а кальций укрепляет клетки тканей. Еще одно важное свойство – снижение кислотности почвы. Многие плодовые деревья хуже растут в кислой земле, и именно зола поможет исправить ситуацию.

Зола мягко выравнивает баланс микроэлементов, не “обжигая” корни, как это может сделать известь. Земля становится более рыхлой, лучше пропускает воздух и воду – именно то, что нужно для растения.

Зола – замечательная подкормка для деревьев / Фото Pixabay

Корни легче разрастаются, а питательные вещества усваиваются равномерно. Отдельный плюс – защита от вредителей и грибковых проблем. Зола создает неблагоприятную среду для части почвенных насекомых и снижает риск развития гнилей возле корневой шейки.

Важно и то, что зола работает медленно и долго. Она не вымывается за один дождь, а постепенно “включается” в почвенные процессы. Именно поэтому ее часто вносят ранней весной или осенью.

Чем еще можно подкормить деревья?

Деревья хорошо реагируют на перепревший компост или перегной – это база для питания и микрофлоры почвы, рассказывает Вeccoria. Такую подкормку вносят в приствольный круг, не заглубляя в землю.

Для поддержания роста также используют настои трав или золу в жидком виде, но в умеренных дозах. Главное правило – не смешивать золу с азотными удобрениями одновременно, чтобы не потерять эффект.

Какие советы пригодятся?