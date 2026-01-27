Почему перед деревьями стоит рассыпать древесную золу и как она влияет на урожай
- Древесная зола является природным источником калия, кальция, фосфора и магния, что улучшает урожайность и снижает кислотность почвы.
- Зола улучшает структуру почвы и защищает от вредителей, не вымываясь быстро, поэтому ее часто вносят весной или осенью.
Древесная зола – это полноценный ресурс, который работает не хуже магазинных подкормок. Особенно тогда, когда речь идет о плодовых деревьях!
Пепел постепенно меняет почву, делает ее более пригодной для корней, информирует Obi. Такой компост создает условия, при которых дерево само начинает работать на урожай.
Зачем рассыпают древесную золу?
Пепел является естественным источником калия, кальция, фосфора и магния. Именно эти элементы отвечают за формирование завязи, вкус плодов и общую выносливость дерева.
Калий помогает плодам наливаться, а кальций укрепляет клетки тканей. Еще одно важное свойство – снижение кислотности почвы. Многие плодовые деревья хуже растут в кислой земле, и именно зола поможет исправить ситуацию.
Зола мягко выравнивает баланс микроэлементов, не “обжигая” корни, как это может сделать известь. Земля становится более рыхлой, лучше пропускает воздух и воду – именно то, что нужно для растения.
Зола – замечательная подкормка для деревьев / Фото Pixabay
Корни легче разрастаются, а питательные вещества усваиваются равномерно. Отдельный плюс – защита от вредителей и грибковых проблем. Зола создает неблагоприятную среду для части почвенных насекомых и снижает риск развития гнилей возле корневой шейки.
Важно и то, что зола работает медленно и долго. Она не вымывается за один дождь, а постепенно “включается” в почвенные процессы. Именно поэтому ее часто вносят ранней весной или осенью.
Чем еще можно подкормить деревья?
Деревья хорошо реагируют на перепревший компост или перегной – это база для питания и микрофлоры почвы, рассказывает Вeccoria. Такую подкормку вносят в приствольный круг, не заглубляя в землю.
Для поддержания роста также используют настои трав или золу в жидком виде, но в умеренных дозах. Главное правило – не смешивать золу с азотными удобрениями одновременно, чтобы не потерять эффект.
Какие советы пригодятся?
