Почему орхидея не цветет: чем подкормить и вернуть ей силы
- Основные причины отсутствия цветения орхидеи - это переувлажнение и чрезмерная тень, которые мешают развитию цветоносов.
- Для стимуляции цветения рекомендуется создать легкий температурный контраст и подкармливать растение чесночным раствором раз в 10 – 14 дней.
После завершения цветения орхидея нуждается в правильной паузе, иначе повторного цветения можно не дождаться. Временное увядание не означает, что цветок погибает - это естественный этап.
Одна из самых распространенных причин отсутствия бутонов - переувлажнение, сообщает Deccoria. Избыток воды приводит к подгниванию корней, а ослабленное растение не способно формировать цветоносы.
Как заботиться об орхидее?
Орхидея любит яркое, но рассеянное освещение – прямые лучи обжигают листья, а постоянная тень подавляет развитие. Сухой воздух также вредит, ведь корням нужна умеренная влага и хорошая циркуляция.
Замечательный вазон / Фото Unsplash
Для закладки новых бутонов иногда полезно создать легкий температурный контраст – временно переместить растение в прохладное место с температурой около 13 – 18 градусов.
Свет должен оставаться рассеянным, например, на подоконнике с южной или восточной стороны. Когда появляется новый цветонос, его подпирают опорой, а впоследствии горшок можно вернуть в более теплые условия со слегка влажным воздухом.
Для дополнительной поддержки можно приготовить простой раствор на основе чеснока. Три измельченных зубчика нужно залить литром кипяченой и охлажденной воды и оставить настаиваться в темном месте на 24 часа. После процеживания 1 – 2 чайные ложки настоя развести в стакане воды.
Полив таким раствором раз в 10 – 14 дней помогает укрепить растение и стимулировать образование новых побегов.
Когда удобрять орхидею?
Любую подкормку целесообразно начинать только после того, как все цветы полностью опадут, сообщает gardening Know how. Спешка в этот момент может помешать восстановлению.
После цветения часто остаются цветоносы - их не стоит обрезать слишком коротко, ведь после периода покоя на них могут появиться новые бутоны. О готовности к следующему циклу свидетельствуют упругие зеленые листья и небольшие утолщения или зачатки почек на стеблях.
Какие советы пригодятся?
Частые вопросы
