Обычно для мытья стеклянных поверхностей приходится покупать дополнительные моющие средства. Впрочем, сэкономить возможно: нужно просто использовать средство для посуды.

Средство для мытья посуды – это простой и недорогой вариант для чистки окон, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce. Впрочем, для того, чтобы после такой чистки на стекле не осталось полос, нужно знать простой лайфхак.

Как помыть окна средством для мытья посуды?

Основная проблема в мытье окон – это разводы, которые остаются впоследствии. И часто этой проблемы не удается избежать даже с использованием специальных средств. Впрочем, даже гель для мытья посуды может эффективно очистить пятна и оставить после себя только чистую поверхность.

Вот как чистить окна:

приготовьте раствор для чистки: добавьте несколько капель средства для мытья посуды в поду и залейте в бутылку с распылителем;

смочите тряпку из микрофибры в средстве и протрите ею стекло;

смойте средство водой, взяв для этого другую салфетку из микрофибры;

после этого нужно использовать ракель – равномерно перемещайте его вдоль стекла сверху вниз.

Откуда на стекле берутся разводы?

Причин появления полос на стеклянных поверхностях несколько. Первая из них – это слишком большое количество моющего средства. Среди других вероятных причин – неправильно подобранные средства, мытье стекла в жаркие и солнечные дни или отсутствие высушивания стекла после чистки.

Эксперты советуют всегда мыть окна в пасмурные прохладные дни, ведь когда солнце светит прямо в окно, стекло нагревается, и средство для чистки высыхает преждевременно, оставляя после себя следы.

Кроме моющего средства для чистки окон можно использовать белый уксус, пишет Martha Stewart. Для этого уксус нужно развести с водой и залить в бутылку с пульверизатором.

