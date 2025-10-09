Зазвичай для миття скляних поверхонь доводиться купувати додаткові мийні засоби. Втім, зекономити можливо: потрібно просто використовувати засіб для посуду.

Засіб для миття посуду – це простий і недорогий варіант для чищення вікон, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce. Втім, для того, аби після такого чищення на склі не залишилося смуг, потрібно знати простий лайфхак.

Як помити вікна засобом для миття посуду?

Основна проблема у митті вікон – це розводи, які залишаються згодом. І часто цієї проблеми не вдається уникнути навіть із використанням спеціальних засобів. Втім, навіть гель для миття посуду може ефективно очистити плями та залишити по собі тільки чисту поверхню.

Ось як чистити вікна:

приготуйте розчин для чищення: додайте кілька крапель засобу для миття посуду у поду та залийте у пляшку з розпилювачем;

змочіть ганчірку з мікрофібри у засобі та протріть нею скло;

змийте засіб водою, взявши для цього іншу серветку з мікрофібри;

після цього потрібно використати ракель – рівномірно переміщуйте його вздовж шибки зверху вниз.

Звідки на склі беруться розводи?

Причин появи смуг на скляних поверхнях кілька. Перша з них – це надто велика кількість мийного засобу. Серед інших ймовірних причин – неправильно підібрані засоби, миття скла у спекотні та сонячні дні чи відсутність висушування скла після чищення.

Експерти радять завжди мити вікна у похмурі прохолодні дні, адже коли сонце світить прямо у вікно, скло нагрівається, і засіб для чищення висихає передчасно, залишаючи по собі сліди.

Окрім мийного засобу для чищення вікон можна також використати білий оцет, пише Martha Stewart. Для цього оцет потрібно розвести з водою та залити у пляшку з пульверизатором.

