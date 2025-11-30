Полотенца станут невероятно мягкие: этот трюк используют в отелях
- В отелях для восстановления мягкости полотенец используют уксус, пищевую соду и отбеливатель.
- Полотенца рекомендуется стирать в горячей воде при температуре 60 градусов для удаления остатков мыла и других средств.
Постоянная стирка полотенец приводит к тому, что они становятся неприятными к телу. Чтобы сделать их мягкими, стоит воспользоваться одним из нескольких трюков, которые используют в отелях/
Со временем полотенца могут начать даже пахнуть сыростью и выглядеть изношенными, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Если воспользоваться определенными приемами стирки, то удастся восстановить текстуру и свежесть ткани.
Чем можно отстирать полотенца?
Даже в профессиональных отелях полотенца стирают не только специальными средствами, но уксусом, пищевой содой или отбеливателем. Несмотря на то, что полотенца рекомендуется менять каждые 2 года, правильный уход поможет продлить их срок службы.
Уксус
Использование уксуса – распространенный профессиональный лайфхак в отелях. К стирке нужно добавить 2 – 3 стакана уксуса, чтобы вывести грязь, освежить цвет и вернуть им естественную мягкость.
Высокая температура
Полотенца рекомендуется стирать в горячей воде. Благодаря такому трюку удастся избавиться от остатков мыла, шампуня и других средств. Оптимальная температура – 60 градусов.
Высокая температура полотенец смягчит их / Фото Freepik
Сода
Добавьте четверть стакана пищевой соды, чтобы она нейтрализовала запахи и помогла вывести стойкие пятна.
Горячее замачивание
Полотенца можно замочить с добавлением соды в горячей воде на час. Это поможет устранить отложения от жесткой воды и глубоко очистить волокна. После замачивания полотенца нужно постирать в стиральной машинке.
На стирке вещей можно заметно сэкономить, пишет City Magazine. Для ежедневной стирки используйте температуру 30 градусов. Более низкая температура меньше нагревает воду, поэтому и расходы будут меньше. Если же на вашей стиральной машинке есть экологические программы, то лучше ими воспользоваться. Они дольше стирают одежду, но используют гораздо меньше энергии.
Какие надо знать лайфхаки о стирке?
Существует лайфхак для стирки, который предусматривает использование влажной салфетки. Благодаря такому применению удастся собрать шерсть и ворсинки.
Для очистки подошвы кроссовок можно использовать можно использовать жидкость для снятия лака, меламиновую губку или зубную пасту.
