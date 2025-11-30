Полотенца станут невероятно мягкие: этот трюк используют в отелях

Постоянная стирка полотенец приводит к тому, что они становятся неприятными к телу. Чтобы сделать их мягкими, стоит воспользоваться одним из нескольких трюков, которые используют в отелях/

Со временем полотенца могут начать даже пахнуть сыростью и выглядеть изношенными, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Если воспользоваться определенными приемами стирки, то удастся восстановить текстуру и свежесть ткани.

Чем можно отстирать полотенца?

Даже в профессиональных отелях полотенца стирают не только специальными средствами, но уксусом, пищевой содой или отбеливателем. Несмотря на то, что полотенца рекомендуется менять каждые 2 года, правильный уход поможет продлить их срок службы.

Уксус

Использование уксуса – распространенный профессиональный лайфхак в отелях. К стирке нужно добавить 2 – 3 стакана уксуса, чтобы вывести грязь, освежить цвет и вернуть им естественную мягкость.

Высокая температура

Полотенца рекомендуется стирать в горячей воде. Благодаря такому трюку удастся избавиться от остатков мыла, шампуня и других средств. Оптимальная температура – 60 градусов.



Высокая температура полотенец смягчит их / Фото Freepik

Сода

Добавьте четверть стакана пищевой соды, чтобы она нейтрализовала запахи и помогла вывести стойкие пятна.

Горячее замачивание

Полотенца можно замочить с добавлением соды в горячей воде на час. Это поможет устранить отложения от жесткой воды и глубоко очистить волокна. После замачивания полотенца нужно постирать в стиральной машинке.

На стирке вещей можно заметно сэкономить, пишет City Magazine. Для ежедневной стирки используйте температуру 30 градусов. Более низкая температура меньше нагревает воду, поэтому и расходы будут меньше. Если же на вашей стиральной машинке есть экологические программы, то лучше ими воспользоваться. Они дольше стирают одежду, но используют гораздо меньше энергии.

