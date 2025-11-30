Рушники стануть неймовірно м’які: цей трюк використовують у готелях
- У готелях для відновлення м'якості рушників використовують оцет, харчову соду та відбілювач.
- Рушники рекомендовано прати у гарячій воді при температурі 60 градусів для видалення залишків мила та інших засобів.
Постійне прання рушників призводить до того, що вони стають неприємними до тіла. Щоб зробити їх м’якими, варто скористатися одним з кількох трюків, які використовують у готелях/
З часом рушники можуть почати навіть пахнути сирістю й виглядати зношеними, пише 24 Канал з посиланням на Express. Якщо скористатися певними прийомами прання, то вдасться відновити текстуру й свіжість тканини.
Чим можна відіпрати рушники?
Навіть у професійних готелях рушники перуть не лише спеціальними засобами, але оцтом, харчовою содою чи відбілювачем. Попри те, що рушники рекомендовано змінювати кожних 2 роки, правильний догляд допоможе продовжити їхній термін служби.
Оцет
Використання оцту – поширений професійний лайфхак у готелях. До прання потрібно додати 2 – 3 склянки оцту, щоб вивести бруд, освіжити колір та повернути їм природну м’якість.
Висока температура
Рушники рекомендовано прати у гарячій воді. Завдяки такому трюку вдасться позбутися залишків мила, шампуню та інших засобів. Оптимальна температура – 60 градусів.
Висока температура рушників пом'якшить їх / Фото Freepik
Сода
Додайте чверть склянки харчової соди, щоб вона нейтралізувала запахи та допомогла вивести стійкі плями.
Гаряче замочування
Рушники можна замочити з додаванням соди у гарячій воді на годину. Це допоможе усунути відкладення від жорсткої води та глибоко очистити волокна. Після замочування рушники потрібно попрати у пральній машинці.
На пранні речей можна помітно зекономити, пише City Magazine. Для щоденного прання використовуйте температуру 30 градусів. Нижча температура менше нагріває воду, тож і витрати будуть меншими. Якщо ж на вашій пральній машинці є екологічні програми, то краще ними скористатися. Вони довше перуть одяг, але використовують набагато менше енергії.
Які треба знати лайфхаки про прання?
Існує лайфхак для прання, який передбачає використання вологої серветки. Завдяки такому застосуванню вдасться зібрати шерсть та ворсинки.
Для очищення підошви кросівок можна використовувати рідину для зняття лаку, меламінову губку або зубну пасту.
Часті питання
Чому рушники з часом можуть пахнути сирістю та виглядати зношеними?
Рушники можуть почати пахнути сирістю та виглядати зношеними через накопичення бруду та залишків мила — це стає помітним, якщо не дотримуватись правильних методів прання та догляду.
Які методи прання допомагають зберегти свіжість і текстуру рушників?
Для збереження свіжості та текстури рушників рекомендується використовувати оцет, харчову соду і прати їх у гарячій воді при температурі 60 градусів — ці методи допомагають вивести забруднення та нейтралізувати запахи.
Як оцет та сода впливають на якість рушників при пранні?
Оцет допомагає вивести бруд, освіжити колір і повернути природну м’якість рушникам, тоді як сода нейтралізує запахи та допомагає вивести стійкі плями, забезпечуючи глибоке очищення волокон.