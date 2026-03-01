Крысы не приблизятся к вашему дому: сделайте действенный спрей из специи

Грызуны любят искать не только тепло, но и источники пищи. Нередко для этого они выбирают человеческие дома. В начале весны они могут поселиться в домах или саду, поэтому заранее стоит позаботиться о профилактике.

В сети есть множество вариантов, которые помогут отпугнуть крыс, пишет Express. Среди них помогает спрей на основе специи, которая найдется на каждой кухне.

Какой спрей помогает избавиться от крыс?

Блогерша Бебс советует обратить внимание на корицу. По ее словам, в этой специи содержится эвгенол – ароматическое соединение, которое входит в состав средств против насекомых. Кроме того, сильный запах корицы, в частности циннамальдегида, достаточно неприятный для крыс, поэтому может действовать как природный репеллент.

Использовать корицу можно несколькими способами. Можно смочить ватные шарики в эфирном масле корицы и разложить их вдоль плинтусов, плинтусов, под раковинами или у возможных путей проникновения. Другой вариант – посыпать молотую корицу в местах, где была замечена активность крыс.

Также можно приготовить спрей, смешав масло корицы с водой и небольшим количеством средства для мытья посуды. Этим спреем следует обработать двери и окна. Однако следует понимать, что спрей из корицы только отпугнет крыс на время.

Постепенно запах начнет ослабевать, а крысы могут к нему привыкнуть, поэтому корицу лучше сочетать с другими различными методами отпугивания.

Better Homes & Gardens рекомендует выводить грызунов с помощью эфирных масел. У крыс очень острое обоняние, поэтому резкие запахи являются их главным врагом. Лучше всего помогает в борьбе с грызунами масло перечной мяты, эвкалипта, цитронеллы и лаванды.

А еще для грызунов лук и чеснок являются худшими запахами. Нужно положить несколько кусочков свежего лука или измельченный чеснок в проблемных местах. Чтобы уберечь себя от грызунов в саду, посадите возле дома бархатцы, нарциссы или хризантемы. Эти цветы очень не нравятся крысам и мышам, поэтому они даже не будут приближаться к участку.

