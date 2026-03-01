Щури не наблизяться до вашої оселі: зробіть дієвий спрей зі спеції

Гризуни люблять шукати не лише тепло, але й джерела їжі. Нерідко для цього вони обирають людські оселі. На початку весни вони можуть оселитися в будинках чи саду, тому заздалегідь варто подбати про профілактику.

У мережі є безліч варіантів, які допоможуть відлякати щурів, пише Express. Серед них помічним є спрей на основі спеції, яка знайдеться на кожній кухні.

Який спрей допомагає позбутися щурів?

Блогерка Бебс радить звернути увагу на корицю. За її словами, у цій спеції міститься евгенол – ароматична сполука, яка входить до складу засобів проти комах. Окрім того, сильний запах кориці, зокрема циннамальдегіду, досить неприємний для щурів, тож може діяти як природний репелент.

Використовувати корицю можна кількома способами. Можна змочити ватні кульки в ефірній олії кориці й розкласти їх вздовж плінтусів, плінтусів, під раковинами чи біля можливих шляхів проникнення. Інший варіант – посипати мелену корицю в місцях, де була помічена активність щурів.

Також можна приготувати спрей, змішавши олію кориці з водою й невеликою кількістю засобу для миття посуду. Цим спреєм варто обробити двері та вікна. Проте слід розуміти, що спрей з кориці лише відлякає щурів на певний час.

Спрей від кориці може відлякати гризунів: дивіться відео

Поступово запах почне слабшати, а щури можуть до нього звикнути, тому корицю краще поєднувати з іншими різними методами відлякування.

Better Homes & Gardens рекомендує виводити гризунів за допомогою ефірних олій. У щурів дуже гострий нюх, тому різкі запахи є їхнім головним ворогом. Найкраще допомагає в боротьбі з гризунами олія перцевої м’яти, евкаліпта, цитронели та лаванди.

А ще для гризунів цибуля та часник є найгіршими запахами. Потрібно покласти кілька шматочків свіжої цибулі чи подрібнений часник у проблемних місцях. Щоб вберегти себе від гризунів у саду, посадіть біля дому чорнобривці, нарциси чи хризантеми. Ці квіти дуже не подобаються щурам та мишам, тож вони навіть не наближатимуться до ділянки.

