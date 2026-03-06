Жирные пятна с противня исчезнут за 5 минут: потрите их сырым овощем

После приготовления блюд на кухне остается гора грязной посуды. Но если тарелки или столовые приборы легко отмыть, то противень или формы для запекания с жирными отложениями становятся проблемой.

Со стойкими пятнами жира не всегда справляется даже посудомоечная машина, пишет Express. Порой даже после цикла мытья на поверхности все равно остаются пригоревшие пятна, которые приходится долго оттирать вручную.

Читайте также Решетки духовки мгновенно заблестят: помойте их одним дешевым средством

Чем отмыть жирные пятна с противня?

Для многих метод очистки жира может показаться странным, однако обычная картошка поможет решить проблему. Автор страницы в инстаграме Honest Home показала, как это легко сделать.

Сначала она залила противень кипятком так, чтобы вода полностью покрыла дно и оставила на несколько минут, чтобы жир смог размякнуть. После этого воду нужно слить.

Далее надо разрезать сырую картофелину пополам и посыпать срезанную сторону солью. Тогда этим абразивным овощем достаточно натереть поверхность противня. Благодаря свойствам картофеля и соли жир начнет быстро отходить от металла. При необходимости, соль можно еще досыпать.

Как отчистить противень: смотрите видео

Эффективность такого метода заключается в том, что картофель содержит щавелевую кислоту. Именно ее часто используют в средствах для удаления ржавчины. Когда это вещество взаимодействует с ржавчиной, то образуется соединение, которое уже гораздо легче смывает отложения на поверхности.

Использование соли на картофеле не только помогает очистить поверхность, но и мягко отшлифовать ее. К слову, батат содержит больше щавелевой кислоты, чем обычный картофель. Поэтому его тоже можно использовать.

Деко, коврики для запікання, силіконові антипригарні килимки та багато іншого можна придбати на Prom. Якщо важливо перевірити замовлення перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

The Spruce пишет, что вывести жир с дека можно с помощью соды и уксуса. Нужно лишь посыпать поверхность слоем пищевой соды, а потом сбрызнуть уксусом. Смесь начнет шипеть, поэтому ее в таком состоянии следует оставить на час, а потом только промыть горячей водой.

Также помогает при очистке обычная фольга. Надо только смять ее в шарик и использовать вместо проволоки вместе с моющим средством. Однако метод подходит только для металлических противней без антипригарного покрытия.

Что еще стоит прочитать?