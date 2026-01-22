Нержавеющая сталь начнет блестеть: вот чем ее можно идеально отмыть

Нержавеющая сталь имеет лаконичный и дорогой вид, однако даже качественные поверхности со временем теряют свой безупречный вид. На них могут появиться отпечатки пальцев, разводы и мелкие загрязнения. Вернуть металлу чистоту и блеск можно довольно просто без агрессивной химии и риска повредить поверхность.

Для ежедневного ухода достаточно лишь простой салфетки из микрофибры и чистой воды, пишет BHG. Для сложных загрязнений стоит запастись медицинским спиртом, обычным уксусом или пищевой содой.

Специалисты только советуют отказаться от абразивных порошков, жестких губок, стальных мочалок и средств с хлором, которые могут оставить царапины или испортить защитный слой металла.

Чем отчистить нержавеющую сталь?

Хорошо нержавеющую сталь очищает салфетка из микрофибры. Сначала надо убрать ежедневную грязь – протрите поверхность влажной салфеткой, чтобы удалить пыль, следы воды и отпечатки пальцев.

Далее надо воспользоваться сухой салфеткой, чтобы не оставить разводов. При желании можно пройтись полировочной тряпкой для дополнительного блеска.

Более стойкие загрязнения можно устранить каплей моющего средства для посуды без хлора. Нанесите его на влажную ткань, аккуратно очистите поверхность, смойте остатки водой и хорошо высушите.



Простые способы очистки нержавеющей стали / Фото Pexels

Также полезным является метод с содой и уксусом. Сначала надо подогреть дистиллированный уксус и смочить в нем плотное полотенце. Накройте им загрязненный участок примерно на полчаса, а потом посыпьте пятно пищевой содой и легко потрите поверхность. Далее все смойте водой и вытрите насухо.

Эти простые методы помогут сохранить гладкую структуру нержавеющей стали, не повреждая ее и надолго вернут металлу красивый вид и естественный блеск.

К слову, для очистки столовых приборов используйте смесь соли, пищевой соды и кипятка, замачивая их на 15 минут, пишет Mirror. Сначала надо застелить дно раковины фольгой, а сверху выложить приборы. Тогда залейте все кипятком, добавьте порцию соли и соды и оставьте замачиваться на 15 минут. После этого вытрите их насухо и отполируйте тканью без ворса.

