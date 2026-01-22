Нержавіюча сталь почне блищати: ось чим її можна ідеально відмити

Нержавіюча сталь має лаконічний та дорогий вигляд, проте навіть якісні поверхні з часом втрачають свій бездоганний вигляд. На них можуть з’явитися відбитки пальців, розводи та дрібні забруднення. Повернути металу чистоту та блиск можна доволі просто без агресивної хімії та ризику пошкодити поверхню.

Для щоденного догляду достатньо лише простої серветки з мікрофібри й чистої води, пише BHG. Для складніших забруднювань варто запастися медичним спиртом, звичайним оцтом чи харчовою содою.

Читайте також Липкий жир з кухонних шаф зійде за хвилину: ось чим їх мити

Фахівці лише радять відмовитися від абразивних порошків, жорстких губок, сталевих мочалок та засобів з хлором, які можуть залишити подряпини чи зіпсувати захисний шар металу.

Чим відчистити нержавіючу сталь?

Добре нержавіючу сталь очищує серветка з мікрофібри. Спочатку треба прибрати щоденний бруд – протріть поверхню вологою серветкою, щоб видалити пил, сліди води та відбитки пальців.

Далі треба скористатися сухою серветкою, щоб не залишити розводів. За бажанням можна пройтися полірувальною ганчіркою для додаткового блиску.

Стійкіші забруднення можна усунути краплею миючого засобу для посуду без хлору. Нанесіть його на вологу тканину, акуратно очистіть поверхню, змийте залишки водою та добре висушіть.



Прості способи очищення нержавіючої сталі / Фото Pexels

Також помічним є метод з содою та оцтом. Спочатку треба підігріти дистильований оцет та змочити в ньому щільний рушник. Накрийте ним забруднену ділянку приблизно на пів години, а тоді посипте пляму харчовою содою й легко потріть поверхню. Далі все змийте водою й витріть насухо.

Ці прості методи допоможуть зберегти гладку структуру нержавіючої сталі, не пошкоджуючи її й надовго повернуть металу гарний вигляд та природний блиск.

До слова, для очищення столових приборів використовуйте суміш солі, харчової соди та окропу, замочуючи їх на 15 хвилин, пише Mirror. Спочатку треба застелити дно раковини фольгою, а зверху викласти прибори. Тоді залийте все окропом, додайте порцію солі та соди й залишіть замочуватися на 15 хвилин. Після цього витріть їх насухо й відполіруйте тканиною без ворсу.

Які ще цікаві лайфхаки варто знати?