Как прочистить слив раковины за 60 секунд: не нужно ни соды, ни уксуса

Раковина на кухне забивается довольно часто, поэтому всем хозяевам стоит знать определенный секрет, который пробьет накопления без использования химических средств. Нужно лишь придерживаться простой инструкции.

Большинство из нас привыкли использовать соду и уксус, впрочем такие методы считаются несколько устаревшими, поэтому время узнать гораздо более действенный лайфхак, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Читайте также Забудьте о бумажных полотенцах: 3 устаревшие привычки уборки, которые больше не работают

Почему слив засоряется?

Ежедневно в трубы попадают остатки пищи, жир, масло и моющие средства. Со временем они накапливаются на стенках и создают устойчивые отложения, которые и влияют на сток воды. Часто засоры создает жир, который прилипает к стенкам трубы, затвердевает, а потом захватывает другие частицы. Исправить ситуацию можно благодаря средству, которое расщепит жир.

Чем прочистить слив раковины?

Эффективным методом считается сочетание горячей воды и средства для мытья посуды. Кипяток смягчает жир, а моющее средство его расщепляет.

Кстати, найти средства для чистки засоренных труб по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет.

Вскипятите 1 литр воды, а потом добавьте половину стакана средства для мытья посуды. Перемешайте все и оставьте на 3 минуты для активации. Смесь осторожно влейте в слив на засоренный участок. Далее подождите 5 минут, чтобы жир мог расщепиться, а вода могла снова пройти.



Простой способ вывести засор раковины / Фото Pexels

Этот быстрый метод подойдет всем, кто не захочет использовать агрессивную химию или боится повредить уплотнители.

Специалисты не советуют заливать масло или жир в раковину, потому что они начинают твердеть и прилипать к стенкам, накапливая на себе все другие засоры.

Для устранения засоров в раковине можно использовать Алка-Зельтцер с уксусом, стиральный порошок или привычный уксус с содой, пишет Express. Эти методы не требуют вызова сантехника и могут быть выполнены в домашних условиях с помощью простых средств.

Какие лайфхаки надо знать?