Как прочистить слив раковины за 60 секунд: не нужно ни соды, ни уксуса
- Чтобы прочистить слив раковины, можно использовать смесь из 1 литра кипятка и половины стакана средства для мытья посуды.
- Специалисты рекомендуют избегать слива масла или жира в раковину, во избежание засоров.
Раковина на кухне забивается довольно часто, поэтому всем хозяевам стоит знать определенный секрет, который пробьет накопления без использования химических средств. Нужно лишь придерживаться простой инструкции.
Большинство из нас привыкли использовать соду и уксус, впрочем такие методы считаются несколько устаревшими, поэтому время узнать гораздо более действенный лайфхак, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.
Читайте также Забудьте о бумажных полотенцах: 3 устаревшие привычки уборки, которые больше не работают
Почему слив засоряется?
Ежедневно в трубы попадают остатки пищи, жир, масло и моющие средства. Со временем они накапливаются на стенках и создают устойчивые отложения, которые и влияют на сток воды. Часто засоры создает жир, который прилипает к стенкам трубы, затвердевает, а потом захватывает другие частицы. Исправить ситуацию можно благодаря средству, которое расщепит жир.
Чем прочистить слив раковины?
Эффективным методом считается сочетание горячей воды и средства для мытья посуды. Кипяток смягчает жир, а моющее средство его расщепляет.
Кстати, найти средства для чистки засоренных труб по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет.
Вскипятите 1 литр воды, а потом добавьте половину стакана средства для мытья посуды. Перемешайте все и оставьте на 3 минуты для активации. Смесь осторожно влейте в слив на засоренный участок. Далее подождите 5 минут, чтобы жир мог расщепиться, а вода могла снова пройти.
Простой способ вывести засор раковины / Фото Pexels
Этот быстрый метод подойдет всем, кто не захочет использовать агрессивную химию или боится повредить уплотнители.
Специалисты не советуют заливать масло или жир в раковину, потому что они начинают твердеть и прилипать к стенкам, накапливая на себе все другие засоры.
Для устранения засоров в раковине можно использовать Алка-Зельтцер с уксусом, стиральный порошок или привычный уксус с содой, пишет Express. Эти методы не требуют вызова сантехника и могут быть выполнены в домашних условиях с помощью простых средств.
Какие лайфхаки надо знать?
Для быстрой уборки в кладовке понадобятся пылесос, салфетка из микрофибры, дезинфицирующие салфетки и контейнеры для сортировки.
Неприятные запахи в ванной могут быть вызваны проблемами с сантехникой, плесенью, мокрыми полотенцами или засоренными стоками.
Частые вопросы
Почему засоряется слив в раковине?
Ежедневно в трубы попадают остатки пищи, жир, масло и моющие средства - они накапливаются на стенках и создают стойкие отложения. Часто засоры создает жир, который прилипает к стенкам трубы, затвердевает, а затем захватывает другие частицы.
Какой метод рекомендуется для прочистки слива раковины?
Эффективным методом считается сочетание горячей воды и средства для мытья посуды - кипяток смягчает жир, а моющее средство его расщепляет.
Почему не стоит заливать масло или жир в раковину?
Специалисты не советуют заливать масло или жир в раковину, потому что они начинают твердеть и прилипать к стенкам, накапливая на себе все другие засорения.