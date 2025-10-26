Як прочистити злив раковини за 60 секунд: не потрібно ні соди, ні оцту
- Щоб прочистити злив раковини, можна використовувати суміш з 1 літра окропу та половини склянки засобу для миття посуду.
- Фахівці рекомендують уникати зливання олії чи жиру в раковину, щоб уникнути засмічень.
Раковина на кухні забивається досить часто, тому всім господарям варто знати певний секрет, який проб’є накопичення без використання хімічних засобів. Потрібно лише дотриматися простої інструкції.
Більшість з нас звикли використовувати соду та оцет, втім такі методи вважаються дещо застарілими, тож час дізнатися набагато дієвіший лайфхак, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.
Читайте також Забудьте про паперові рушники: 3 застарілі звички прибирання, які більше не працюють
Чому злив засмічується?
Щодня до труб потрапляють залишки їжі, жир, олія та мийні засоби. З часом вони накопичуються на стінках та створюють стійкі відкладення, які й впливають на стік води. Часто засмічення створює жир, який прилипає до стінок труби, твердне, а тоді захоплює інші частинки. Виправити ситуацію можна завдяки засобу, який розщепить жир.
Чим прочистити злив раковини?
Ефективним методом вважається поєднання гарячої води та засобу для миття посуду. Окріп пом’якшує жир, а миючий засіб його розщеплює.
До речі, знайти засоби для чищення засмічених труб за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.
Закип’ятіть 1 літр води, а тоді додайте половину склянки засобу для миття посуду. Перемішайте все й залишіть на 3 хвилини для активації. Суміш обережно влийте у злив на засмічену ділянку. Далі зачекайте 5 хвилин, щоб жир міг розщепитися, а вода могла знову пройти.
Простий спосіб вивести засмічення раковини / Фото Pexels
Цей швидкий метод підійде всім, хто не захоче використовувати агресивну хімію чи боїться пошкодити ущільнювачі.
Фахівці не радять заливати олію чи жир у раковину, бо вони починають твердіти й прилипати до стінок, накопичуючи на собі усі інші засмічення.
Для усунення засмічень у раковині можна використовувати Алка-Зельтцер з оцтом, пральний порошок або звичний оцет з содою, пише Express. Ці методи не вимагають виклику сантехніка і можуть бути виконані в домашніх умовах за допомогою простих засобів.
Які лайфхаки треба знати?
Для швидкого прибирання в коморі знадобляться пилосос, серветка з мікрофібри, дезінфікуючі серветки та контейнери для сортування.
Неприємні запахи у ванній можуть бути викликані проблемами з сантехнікою, цвіллю, мокрими рушниками або засміченими стоками.
Часті питання
Чому засмічується злив у раковині?
Щодня до труб потрапляють залишки їжі, жир, олія та мийні засоби — вони накопичуються на стінках та створюють стійкі відкладення. Часто засмічення створює жир, який прилипає до стінок труби, твердне, а тоді захоплює інші частинки.
Який метод рекомендується для прочищення зливу раковини?
Ефективним методом вважається поєднання гарячої води та засобу для миття посуду — окріп пом’якшує жир, а миючий засіб його розщеплює.
Чому не варто заливати олію чи жир у раковину?
Фахівці не радять заливати олію чи жир у раковину, бо вони починають твердіти й прилипати до стінок, накопичуючи на собі усі інші засмічення.